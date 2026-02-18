Juez cívico impone sanción al cantante Alejandro Ojeda Jr por interpretar un corrido en Olas Altas durante el Carnaval

Tras la detención del cantante mazatleco Alejandro Ojeda Jr durante su presentación en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por interpretar un corrido considerado como apología al delito, autoridades municipales defendieron la actuación policial al señalar que se trató de una medida preventiva, contemplada previamente en los lineamientos del evento.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que la intervención se realizó sin ningún tipo de incidentes y en apego a los protocolos establecidos.

“El juez cívico ya fue el que se encargó de emitir la multa. Fue muy tranquilo, no hubo ningún detalle, solamente fue para darle cumplimiento a la instrucción de que no se podían tocar corridos, narco-corridos”, explicó.

“Ellos lo entendieron, se les explicó cual era la situación, creo que todos cometemos errores y es por eso que se actuó de esa manera, muy pacífica”, añadió.

De acuerdo con Barrón Valdez, la corporación actuó con carácter preventivo, buscando evitar la continuidad de una posible falta administrativa, situación que los músicos comprendieron una vez que se les explicó el motivo de la suspensión.

“Lo que nosotros hicimos fue indicarles que descendieran del escenario para evitar que continuaran por el mismo desconocimiento, en este caso, de lo que es el delito que pueden estar cometiendo”, declaró.

“Son jóvenes, entendemos esa parte y nosotros como autoridad primero que nada somos autoridades preventivas y tenemos esa obligación y creo que lo hicimos de manera correcta y todo se llevó a cabo sin oponer ninguna resistencia”, añadió.

Ante los señalamientos a través de redes sociales con respecto a la forma en que fue detenido Alejandro Ojeda Jr al salir esposado del evento, Barrón Valdez expresó que esta es la forma correcta de proceder ante un incidente de este tipo.

“Una persona detenida tiene que ser esposada, son protocolos que tenemos que seguir por el cuidado de ellos, de los elementos y de las mismas personas detenidas”, expresó.

Asimismo, el funcionario declaró que esta fue la única detención que se llevó a cabo por este motivo a lo largo de la celebración del Carnaval de Mazatlán.

Por otro lado, la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, respaldó la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, destacando que la medida estaba contemplada dentro de los convenios firmados con los organizadores y participantes del evento.

“Hubo una detención por parte del juez cívico, se le dio una multa que pagaron los músicos y lo hicimos porque venía en el convenio que no vamos a permitir apología al delito, que es algo que se tenía ya previsto en todos los eventos de Olas Altas”, dijo.

“Comprendieron los músicos inmediatamente, se disculparon, en realidad fue una situación que inmediatamente se resolvió de la mejor manera para todas las partes involucradas y la fiesta continuó”, añadió.

En este sentido, Palacios Domínguez vinculó el caso con una política amplia que impulsa contenidos positivos dentro de la música regional mexicana, alineada con iniciativas federales.

“Buscamos que los compositores y la música regional mexicana, la letra sea mensajes positivos, que llenen de alegría y que sean para las familias”, puntualizó.