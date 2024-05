“Ésto no se va resolver antes de esta administración, este amparo va durar lo que tenga que durar, 8, 10 meses, le va tocar a otro que va llegar, y luego existe un recurso que quizá lo podamos agarrar nosotros, porque la Ley de Amparo tienes que entender que no está hecha para el Gobierno, está hecha para defendernos del Gobierno, de los abusos de él, sino todo acabaría”, continuó Puerto Sánchez.

“O sea que si mes has dado un dólar me pides algo, yo te vendí sistemas, yo tengo que estar viendo una estrategia de qué voy a hacer con él, tú cómo sabes que no estoy esperando todo el dinero para poner una parte de mi dinero y poder comprar todos los materiales, con esta inflación que está sucediendo tan grande y estarme protegiendo, o te tengo que entregar en tres años, o cómo sabes finalmente que yo ese dinero que me vas a dar completo lo voy a comprar sólo para una parte que es la que está inflacionándose”.

“El anticipo será de 120 millones de pesos y el Ayuntamiento podrá pagarlo 60 ahorita y 60 septiembre a más tardar, pero si ha tenido antes pudo haberlo pagado antes, por qué hasta septiembre, porque el contrato en el clausulado dice también que yo tengo que entregar 800 lámparas en ese mismo año y yo necesito al menos 90 días para entregar, es decir, octubre, noviembre y diciembre, así es que él no podía pasarse si no yo tendría que incumplir”.

“Nos dan 60 y yo les dejo una fianza de 160 millones, tres veces está cubierto el dinero y saben cómo lo cobran, bien fácil, teniendo la razón, si tienen la razón el juez le va decir a la afianzadora págale el dinero al Ayuntamiento que entregó, págale 60 deberían de pedir, pero si se dieron cuenta hoy en un periódico efectivamente que el Édgar pidió a la aseguradora 160 millones de pesos, es decir, se quiere robar 100 millones como si fuera una fregonería”, continuó.

“Es decir, él está cobrando 160 millones de pesos de fianza cuando sólo dio 60, cuál es la idea, para qué quiere 100 millones, para robárselos también, para pagar demandas, demandas que están ganadas o demandas que están perdidas, no sé para que los quiere, es mi dinero, si quiere 160 que me dé 160 para que los pueda cobrar, sin embargo, si el juez dice págale en 10 días así, una afianzadora, no yó, por más que le diga que no lo hago, va pagar en 10 días todo ese dinero, es muy sencillo, no se les ha robado un sólo peso a nadie”.

Entre varios puntos, dijo que continúa el proceso por el contrato de 23 millones de pesos con Coseco por el cual fue vinculado como presunto responsable de fraude el pasado jueves y dijo que la parte demandante, con quien no quería hacer negocios, no le recibió el dinero que le enrtegó en dolares cuando se los trató de devolver en presencia del Ministerio Público, quien avaló esa negativa de revivir el cheque en dólares.

Expresó que el problema con Coseco fue su negativa a presentar una demanda contra empresarios que integran el Observatorio Ciudadano de Mazatlán y a los integrantes del Observatorio de Mazatlán como se lo pedía uno de los accionistas de dicha empresa, Juan José Arellano.

También recordó que el domingo pasado volcó en su camioneta cuando se dirigía a Mazatlán con la intención de encabezar esta conferfencia de prensa el lunes, pero por ese accidente del que las autoridades federales investigan kla causa, la pudo llevar a cabo hasta este miércoles.

Además, dijo que ya interpuso una denuncia en contra del elemento de la Fiscalía General del Estado que le tomó una fotografía al momento de su detención cuando salió a comer en un restaurante de este puerto.

Y manifestó que no fueron 14, sino 23 veces las que fue citado por la Fiscalía General del Estado a comparecer, pero en todas justificó su inasistencia por problemas de salud y al verlo que fue a comer a un restaurante le cumplimentaron la orden de aprehensión y lo llevaron al penal donde el pasado 23 de mayo fue cinculado a proceso.

Jesús Alonso Puerto también informó que no le han pagado luminarias que puso en diversas vialidades de la ciudad, que representan millones de pesos, pero no tiene intenciones de quitarlas porque son para el bien de los ciudadanos.

Además, recordó que él donó la esdfera y la iluminación que se colocó el la glorioeta donde confluyen las avenidas Del Mar, General Rafael Buelna y Camarón Sábalo, y desconocía que autoridades manifiesten que la obra se hizo con recursos públicos por cerca de 7 millones de pesos como se ha dado a conocer públicamente, entre otras donaciones que ha hecho a Mazatlan como la iluminación del Monumento al Pescador, entre otros puntos..