MAZATLÁN._ Aparte de las demandas penales de las que se espera que ya no se tolere más tiempo, están por reactivarse los juicios políticos en contra del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo el Diputado Ambrocio Chávez Chávez.

”Lo que tiene que ver con demandas penales que se establecieron ahí va eso, pero lo que le corresponde al Congreso los juicios ahí están, las solicitudes de juicio están ahí, yo como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación tengo los expedientes ahí y estamos por reactivar eso para que continúa la parte de los juicios (políticos)”, indicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado,

”Aparte de las demandas penales, que yo espero que ya no se tolere más, digamos, tiempo, para continuar con lo que corresponde a pagar deudas, cuentas ahí pendientes de las lámparas y otras cosas más, que avance la justicia en ese aspecto, yo espero que se va hacer eso, estoy seguro que se va hacer eso, no va quedar así, yo confío, no hay impunidad en eso ni del Gobierno federal, ni estatal ni de nadie, ahí va actuarse y también es muy probable que en los próximos días se reactiven lo de los juicios políticos también porque están latentes, están vivos, no se le ha echado tierra”.

Recalcó que dichas solicitudes de juicio político del ex Presidente Municipal de Mazatlán, que obtuvo la reelección al cargo impulsado por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense, no se les ha metido a la “congeladora”.

”No se ha metido a la ‘congeladora’, no están eliminados, están ahí activos en el Congreso del Estado... muchos ciudadanos solicitaron, aquí hay dos juicios, están aportando muchas pruebas en dos paquetes de solicitudes de juicio político ahí y pues eso sigue, no se va quedar así”, recalcó el legislador local.

También señaló que en el caso de las solicitudes de juicios políticos en contra de Benítez Torres hay muchas cosas internas que están planteadas, que los ciudadanos señalaron en los movimientos sociales, entre violación de derechos humanos y una serie de cosas, pero están ahí, y posteriormente podría venir a Mazatlán para informar las razones de lo que se demanda, cuáles son las pruebas, pero como son juicios internos no se pueden dar a conocer públicamente muchos elementos para no violentar el debido proceso.

Pero expresó que está todo lo que presentaron los ciudadanos, agrupaciones civiles independientes, se tiene todo registrado, las solicitudes de juicio ya están, nada más es darle curso.

Luego de que la Auditoría Superior del Estado presentó denuncia penal en contra de Benítez Torres ante la Fiscalía General del Estado, en noviembre de 2022, “El Químico” renunció a su cargo para ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo en Sinaloa y tras consignarse el expediente ante un juez, también fue cesado de esa responsabilidad por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

En diferentes ocasiones se han pospuesto las audiencias judiciales en el caso de Benítez Torres por la adquisición de manera directa de 2 mil 139 lámparas led a la empresa Azteca Lighting y por la adquisición de vehículos para rifarlos en el festejo del Día de las Madres que organizó el Ayuntamiento de Mazatlán en 2022.