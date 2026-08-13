Julio fue el mes más violento en lo que va del año en Mazatlán con 36 asesinatos: Regidora

Tras manifestar que las lluvias e inundaciones recientes exhibieron las deficiencias de servicios públicos en la ciudad, la Regidora Wendy Liliana Barajas Cortés recalcó que por si fuera poco julio se convirtió en el mes más violento en lo que va del año en Mazatlán con 36 asesinatos.

“La propia Jumapam informó que ante el incremento de reportes durante las lluvias sus cuadrillas pasaron de realizar entre 5 y 8 maniobras de desazolve por distrito a efectuar entre 11 y 16, alcanzando hasta 50 trabajos diarios en todo el municipio”, añadió Barajas Cortés.

“Este dato no habla de un problema menor, habla de una red sometida a una presión constante y de una ciudad que cada vez que llueve vuelve a enfrentar desbordamientos, registros saturados y tuberías obstruidas, si la propia autoridad reconoce la gravedad del problema cómo podemos decir que todo está bien y que se está atendiendo”.

Recalcó que mientras las familias limpian el lodo de sus hogares, mientras los comerciantes intentan recuperar lo perdido y los ciudadanos esquivan baches para llegar a sus trabajos, el Gobierno tiene otras prioridades.

“Y como si eso no fuera suficiente también estamos perdiendo algo que durante muchos años distinguió a nuestro puerto: la tranquilidad, julio cerró con 36 homicidios dolosos, convirtiéndolo en el mes más violento en lo que va del año en Mazatlán”, subrayó la también presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

“De enero a la fecha, al menos la cifra preliminar de la Fiscalía (General del Estado) es de 84 homicidios dolosos en nuestro municipio y por lo que vemos el mes de agosto va a batir este número, más de 80 vidas arrebatadas, familias marcadas para siempre, historias que jamás debieron terminar así”.

Reiteró que mientras eso ocurre en Mazatlán se mantenía un despliegue del Operativo Verano Seguro 2026 con más de 4 mil 500 elementos de seguridad y auxilio y aún así la violencia continúa porque llegan después de que pasa todo.

“El dato obliga a decirlo con claridad, no basta anunciar operativos ni contabilizar uniformes, la seguridad señores se mide con resultados y con la tranquilidad que de verdad los ciudadanos sientan en la calle”, subrayó Barajas Cortés en su intervención en la sesión ordinaria de Cabildo este jueves.

“Y lo más grave es que corremos el riesgo de acostumbrarnos, de creer que la violencia es parte de la rutina, que es normal despertar todos los días con esas noticias violentas de enfrentamientos, que es normal cerrar un negocio más temprano por miedo, que es normal que una madre espere un mensaje para ver si sus hijo ya llegó con bien”.