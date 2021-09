$!Jumapam aseguró que este viernes se normalizaría el abasto de agua, pero en muchas colonias siguieron ‘a secas’

Pero la realidad los rebasó. Hoy el servicio de agua potable agua no se “normalizó” en toda la ciudad.

Día 12 y la pesadilla del desabasto de agua siguió ahí, con un hartazgo más exacerbado al grado de amenazas ciudadanas de bloquear el puente de la Avenida Bicentenario si no les llevan agua a sus casas lo más pronto posible.

Muchos no duermen a la espera de que suene el goteo en las pilas y, al mismo tiempo, anhelan que el gobierno les suministre el agua en pipas.

Durante casi dos semanas cargan ollas, baldes y cubetas para llevar el agua a sus casas, porque en las tomas domiciliarias no sale una sola gota desde el paso del Huracán Nora, que destruyó y azolvó canales que suministran el agua a las plantas potabilizadoras Los Horcones y Miravalles.

Los habitantes ya no saben a quién echarle la culpa del desabasto.

“En Sinaloa tenemos 11 ríos, y en pleno siglo XXI estamos sufriendo. Dicen que las tuberías están viejas, pero con tanto dinero que se invierte, ¿por qué no meten para arreglar las tuberías más viejas? Nada más nos están jugando el dedo en la boca”, reprochó Saúl Olivas, habitante de la Colonia Morelos.

“En mi cuadra llegó en la noche un chorrito, pero la verdad ya estaba muy cansada y me quedé dormida, todo el día estuve buscando en purificadoras y ya no me di cuenta, pero mis vecinos sí guardaron un poco”, dijo una vecina de la Colonia Villa Galaxia.

Cuestionaron porqué en algunas zonas sí llevan pipas a surtir a la gente, o porqué en algunas cuadras sí llega el agua a las casas vía las llaves, pero a la cuadra siguiente no.