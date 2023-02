MAZATLÁN._ Vecinos de la calle Rincón de Oyamel, en el Fraccionamiento del Bosque denunciaron que desde el año pasado tiene el drenaje rebosando de las alcantarillas y la Jumapam no les hace caso para ir a reparar, pese a que lo han reportado infinidad de veces.

Señalan que ya no aguantan los malos olores y los zancudos y el lugar se ha convertido en un foco de infección para niños y adultos.

“Cada que marcaba a Jumapam me abrían un reporte nuevo, pero no vienen a reparar, no nos hacen caso”, dijo uno de los vecinos que reportó la fuga.

“Vinieron dijeron que era el drenaje y hasta ahí. Hoy marque pero como el reporte tiene poco, el nuevo aclaro, tienen que esperar. Ya se marco directo a denuncia ciudadana y que ya lo pasaron al encargado pero nomás nada”, dijo otro de los vecinos.