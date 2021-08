Juntan firmas ante Change.org para pedirle a AMLO no inicien las clases presenciales; llevan más de 15 mil

Lanzan petición en Change.org con la intención de que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dé marcha atrás a su decisión de iniciar las clases presenciales en el país.

La petición inició con la misión de recaudar 5 mil firmas, sin embargo tuvo muy buena respuesta de la ciudadanía, y actualmente están buscando juntar 25 mil, llevan más de 15 mil.

El texto donde se pide al Mandatario Nacional no iniciar las clases presenciales, detalla que en esta tercera ola no hay condiciones para tener a los niños en las aulas, no es seguro para los maestros ni para los estudiantes, dado el alto nivel de contagios en el país.

“Es un peligro que profesores, alumnos y personal educativo regrese a las escuelas, hay 3a ola de C-19 y no es garantía que con la vacuna y medidas sanitarias los alumnos, profesores y demás personal educativo regresen sin contagiarse”, dice el texto.

Esta moción está siendo promovida por maestros y padres de familia que están en contra del regreso a las aulas, sobre todo por las condiciones en las que se encuentran las escuelas, mismas que están llenas de carencias, y en muchas de ellas ni siquiera hay agua potable.

“Por las medidas que usted está tomando muchos profesores y personal educativo por no perder su empleo y necesidad tendrán que regresar a arriesgarse, ya que para el personal educativo no es una opción, le pedimos que tenga un poco de empatía por ellos, sus familias, y por todo el personal médico ya están agotados de atender a tanta gente enferma, muchos estudiantes no tienen servicio de salud, muchas escuelas de gobierno ni agua tienen para estar sanitizando todo el tiempo, además de que bastantes estudiantes, profesores, y personal educativo también usan el transporte público donde también están expuestos a ese virus y con la variante delta están más expuestos”, señala el escrito.

En la petición también se pide apoyar más al sector salud, mismo que ha tenido que luchar contra la pandemia en ocasiones sin los insumos básicos para hacerle frente.

“También apoye a los médicos, enfermeras, paramédicos y a todo el sector salud que expone sus vidas, les rebasan los casos y ya están cansados además de (repito) exponer sus vidas ellos tienen familias que dependen de ellos ya hay un caso de un doctor que falleció hace 1 año y la familia está endeudada”, menciona el texto.

El link de la publicación es: www.change.org/p/sep-mx-lopezobrador-no-al-inicio-de-clases-presenciales-es-un-peligro-para-la-salud-de-alumnos-y-maestros?redirect=false . Hasta el domingo a las 15:30 horas había más de 15 mil 530 firmas a favor de esta iniciativa.