Justifica Alcaldesa regreso de empleados liquidados al Ayuntamiento de Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez defendió la reinstalación de seis trabajadores que renunciaron al Ayuntamiento de Mazatlán para acompañarla durante el proceso interno de Morena y que, después de recibir finiquitos y liquidaciones con recursos públicos, regresaron a ocupar los mismos cargos.

Los empleados se separaron de la administración municipal durante el periodo en que Palacios Domínguez solicitó licencia para participar en la contienda partidista y, tras su reincorporación como Alcaldesa, regresaron a las áreas donde se desempeñaban antes de presentar sus renuncias.

Al ser cuestionada sobre la conveniencia de que los empleados solicitaran una licencia en lugar de terminar su relación laboral con el Municipio, la Presidenta Municipal no explicó las razones del procedimiento y se limitó a asegurar que se actuó conforme a la legislación.

“Todos esos trámites se hicieron apegados a la ley y a lo que corresponde, ni más ni menos”, comentó.

Palacios Domínguez tampoco aclaró si el Gobierno municipal analizará la devolución de los recursos pagados o revisará las condiciones bajo las cuales se efectuaron las reincorporaciones.



Pagaron más de 240 mil pesos en finiquitos y liquidaciones

Fueron al menos seis trabajadores quienes dejaron sus puestos para acompañar a Palacios Domínguez durante el proceso interno de Morena para definir a la persona que coordinaría el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación.

Por la terminación de las relaciones laborales, el Ayuntamiento pagó en conjunto 240 mil 698.49 pesos mediante finiquitos y una liquidación, sin embargo, semanas después, los empleados regresaron a la administración municipal y fueron colocados nuevamente en los cargos que habían dejado.

La cuenta pública de julio registra que Yenise Elvira Tinoco Sotomayor, secretaria de Presidencia, recibió 83 mil 172.47 pesos por renuncia voluntaria, mientras que María Fernanda Arreola Valdez, quien se desempeñaba como secretaria particular, recibió 40 mil 754.99 pesos.

Asimismo, María Ofelia Chiquete Hernández, secretaria ejecutiva, obtuvo 34 mil 679.58 pesos por el mismo concepto, además de que en agosto se registró el pago de 60 mil 913.11 pesos a Brian Omar Toledo Chavarín, coordinador de Videos adscrito a Comunicación Social, por la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo.

Además, Mario González Suárez, estratega digital, recibió 11 mil 322.97 pesos, mientras que al fotógrafo Jesús Rosendo Moreno Ramírez se le pagaron 9 mil 855.37 pesos.

Palacios Domínguez solicitó licencia a partir del 26 de junio, hasta por seis meses, para participar en el proceso interno de Morena, pero la alcaldesa retomó sus funciones el 5 de septiembre, luego de no ser seleccionada para encabezar el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que después de su regreso, los seis trabajadores se reincorporaron al Ayuntamiento.

Aunque la legislación no impide que una persona que renunció voluntariamente vuelva a ser contratada por la administración municipal, el caso generó cuestionamientos por el uso de recursos públicos para pagar las prestaciones derivadas de separaciones laborales que duraron aproximadamente dos meses.

También trascendió el hecho de que Toledo Chavarín habría sido despedido tres días después de regresar a su puesto como coordinador de videos.

De esta forma, ante los señalamientos, Palacios Domínguez sostuvo que los trámites fueron legales, pero dejó sin responder por qué se optó por las renuncias, los finiquitos y la liquidación en vez de licencias temporales, así como los criterios aplicados para volver a contratar a los seis trabajadores.