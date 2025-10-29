Justifica Alcaldesa tardanza del nuevo basurón para Mazatlán

MAZATLÁN._ La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, justificó la tardanza de casi un año en hacer el proyecto del nuevo basurón, por considerar que son muchos los estudios y permisos para complementarlo, luego de conocer la exclusión del plan Sinaloa de reactivación y que por ello el Gobierno del estado retiró el recurso prometido para ayudar a Mazatlán.

“Si, ha sido tardado por justamente son muchos estudios y permisos que se tienen que hacer. Estamos haciendo todos los requisitos para poderlo echar a andar”, recalcó.

Dijo que aún siguen trabajando en el proyecto ejecutivo confiada en el apoyo prometido del Gobernador para este nuevo sitio donde se alojarán los residuos de la ciudad.

“Contamos todavía con el apoyo del Gobierno del estado, estamos en la etapa del estudio que se necesita para los predios que tenemos propuestos y el proyecto de relleno sanitario continua activo. Estamos en la etapa de planeación y en coordinación con el Gobernador que nos han manifestado que nos apoyará”.

La noticia de que el Gobierno del Estado descartó nueve obras del Plan Sinaloa de reactivación económica social, creado a raíz del clima de violencia y crisis económica de la entidad y aprobado en enero de 2025, entre los cuales aparece este proyecto del nuevo basurón excluido.

Ante la declaración la Alcaldesa de Mazatlán, solo adelantó que ya cuentan con predios para el nuevo basurón sin dar más datos.

También habló del proyecto del nuevo panteón de que es otro proyecto que también sigue en etapa de planeación.

Los nueve proyectos ya anunciados y en desarrollo resultaron afectados, tanto el del Centro de Convenciones de Culiacán, el basurón de Mazatlán y de algunas obras de infraestructura urbana y vialidades de Juan José Ríos, en Ahome, Sinaloa, Badiraguato y de Cosalá.