Justifican retiro de luminarias en Jardines de la Riviera, en Mazatlán

González Zataráin aseveró que se les podrán pronto a Jardines de la Riviera, que tal vez en poco menos del mes; dijo también que desde que tomó la Presidencia se han puesto cerca de 3 mil luminarias.

“Si las dejas ahí, esas cuando las busquen en el censo, pues vas a andar batallando para encontrarlas, entonces se reubicaron, yo me enteré cuando ocurrió, y obviamente ya habían cambiado, ellos se dieron cuenta y las cambiaron los trabajadores... no pasa nada, se les va a poner, se les van a poner a todas, solo se equivocaron una calle, no sé si eran como 18”.



- El reclamo es que ellos tampoco tienen luz, ¿para cuándo podrían tener?

- Se les va a poner muy pronto, porque nosotros vamos por sectores, por ejemplo, es La Riviera, y luego vamos a ir con ellos, por eso se equivocaron, porque está muy pegadito en el programa que traen, vienen las dos pegadas, rápido viene la otra.