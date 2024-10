“Nos afecta en sí en general a toda la población, mucha gente está confundida y dice bueno pues nosotros no trabajamos en el Poder Judicial y no me afecta, no, nos afecta a todos porque definitivamente una reforma de tal magnitud implica un sometimiento a un poder, en este caso sería el Poder Ejecutivo, no existiría realmente un equilibrio de poderes, como usted sabrá el Poder Judicial se encarga de dirimir los conflictos que existan entre el ciudadano y cualquier autoridad gubernamental, entonces al no tener el Poder Judicial una autonomía en su ejercicio eso implica en un momento dado un sometimiento también al Poder Ejecutivo y afecta a toda una sociedad en general aunque no sean parte del Poder Judicial”.

También expresó que ahorita una acción de inconstitucionalidad que está analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la metió a trámite recientemente y va ser sometida por parte de los ministros a efecto de si es realmente constitucional esa reforma que hubo en la Constitución.

Y también de manera internacional hay una audiencia programada para noviembre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington para analizar el impacto de esta Reforma Judicial, dijo.