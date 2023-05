MAZATLÁN._ En sus 14 años como docente, Jorge Gil Ureña asegura que no basta con actualizarse en materia de tecnología, también es necesario ser cada vez más humanos al enseñar.

El actual director de CBTIS 51, y maestro de geometría y trigonometría, explica que la docencia le ha enseñado sobre la necesidad de evolucionar como facilitador de contenidos académicos, pero también como ser humano, para poder transmitir a los alumnos un aprendizaje que les permita tener metas, objetivos y proyectos.

“Tenemos que evolucionar, porque hay nuevos juegos, hay nuevas tendencias en las ideologías, entonces todo ese tipo de cosas, nosotros como escuela, tenemos que hacer entender al alumno qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene, pero al final de cuentas la decisión es de él, él tiene toda la libertad de tomar su decisión”, comentó.

El profe Jorge recordó sus inicios como maestro de matemáticas, probabilidad y estadística, de alumnos de sexto semestre de la especialidad de Construcción, así como la sensación de nervio y temor que lo invadió al pararse frente a un grupo por primera vez.

“Como todo maestro y como toda persona que se para enfrente, a lo que sea, dar clases, a una plática o a lo que sea, que no se me olvida lo que me temblaban las piernas. Ese día en el que entra uno, esperando que te pregunten algo y que tú no te sepas la respuesta, yo creo que esa sensación, me acuerdo y me da gusto haberla podido sortear con bien”, contó.

Como maestro, destacó que el miedo más grande es no tener las herramientas para que los jóvenes salgan bien preparados, por eso reconoce la gran importancia de la actualización constante académica y socialmente, que en su experiencia es lo que le ha funcionado.

Dentro del mundo de la docencia y la convivencia con los jóvenes a nivel preparatoria, manifestó que se aprende a reconocer la problemática que los afecta, así como la responsabilidad y el compromiso que como maestro se debe tener con el alumno.

“Imagínate tú que agarras un pedazo de barro y lo moldeas a tu gusto y no es tu gusto, en este caso es ver que tú puedes moldear una figura, una persona, para que tenga éxito. Para mí eso es ser maestro, el ser ese ejemplo y esas manos de alfarero para poderlo desarrollar y para que ellos también logren sus objetivos”, expresó.