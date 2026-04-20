La Alcaldesa está de tránsito, no está en su casa: Maribel Chollet sobre la pinta de rosa en Ayuntamiento de Mazatlán

La dirigente del PRI municipal Maribel Chollet Morán, se pronunció en contra de la alteración al palacio como zona de monumentos históricos es un acto “caprichoso” que no empatiza, simboliza ni representa la lucha de las mujeres para hacerlas visibles, sino es un atropello el haber pintado de rosa la cantera dañada de los arcos del edificio del ayuntamiento por activistas de la marcha del pasado 8 de marzo.

“Yo creo que tiene que entender que ella va de tránsito, que no es su casa, que no está pintando su casa, es una institución y la falta de respeto y prudencia en esa toma de decisiones es lo que a ella le viene caracterizando”.

En entrevista, la priista dijo que ya solicitó la información del trámite realizado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para pintar de rosa la piedra de los arcos.

“Es un exceso más de la soberbia que caracteriza a la Alcaldesa en sus decisiones. Decisiones totalmente equivocadas y esta no es la excepción. Ya solicité al Instituto Nacional el documento donde le autorizaron que pintara de ese color una piedra de cantera y bajo qué criterios”.

“Le estamos pidiendo al INAH donde se me haga entrega de la información bajo la cual funda su argumento la Alcaldesa de que fue el INAH quien le autorizó la pintura. Porque justamente y totalmente errónea en su planteamiento, toda la zona de monumentos históricos comprende los edificios desde el 2001 y es de total importancia destacarlo”.

Y es que citó que cuando en el año 1999 y 2001 que hubo una alteración al Palacio Municipal porque en la planta alta al Cabildo se le hizo una fachada y remodelación al interior y el INAH hizo que se corrigiera de manera inmediata y se apegara lo más posible a lo afectado.

“En esta ocasión nuevamente no se habla de restauración sino alteración de una piedra natural y no debería de haber pintado cuando las opciones para resanar grietas y eliminación de impurezas hay soluciones”, cuestionando la poca importancia que le da el edificio.

Citó que lo mismo hizo modificando al interior del despacho municipal, donde colocó un tapiz de tablaroca dañando a la madera original, además de haber retirado cuadros históricos como el de Miguel Hidalgo para poner una galería “narcisista” con fotografías de ella.

Insistió que no debería de haberse pintado el palacio municipal, y no solo por el color, sino por la forma en que está haciendo las cosas.

“De un brochazo pretende borrar el dolor y pretende borrar compromiso social que tanto le hemos pedido con el dolor de las madres y mujeres violentadas... porque merecen mi respeto”.

Chollet Moran finalizó cuestionando que habiendo tantas necesidades de carácter urgente y la presidenta municipal está perdiendo el tiempo y recursos en pintar el edificio de rosa.