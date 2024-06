“Fue en el 2011 cuando obtuve mi cédula y mi título, me clasifiqué al Servicio de Justicia el 1 de septiembre del 2016, la verdad, el Ejército me ha dado mucho, no puedo quejarme, al contrario tengo que agradecerle a la institución, gracias a mi institución conocí a mi esposa, ella trabajaba en una institución federal igual que el de la voz y pues aquí estamos compartiendo la vida juntos y tratando de salir adelante”, narró.

Reiteró que al principio tuvo un cambio de sede de trabajo, que fue a la Ciudad de México, a donde viajó solo, y otros tres ya acompañado de su familia, que fueron a Monterrey, Nuevo, León, después a la Novena Zona Militar en Culiacán, y ahora labora en Mazatlán, Sinaloa, en la Tercera Región Militar.

“Es difícil desde el primer cambio desde Tepic, Nayarit, a la Ciudad de México, pues el irte y enfréntate a una ciudad a un ritmo que no estás acostumbrado a no llegar a tu casa, a no poder verlos, a no abrazarlos, a no saber qué pasa en sus escuelas porque en realidad la cercanía con tu familia es lo que te da el apoyo y lo que te brinda el impulso para sobrevivir ese día a día”, recalcó.

“Ya habían nacido (mis hijos), el más pequeño tiene 10 años, es prácticamente todo (la familia), desde mi punto de vista la familia, las esposas hacen un trabajo que la verdad se les agradece muchísimo porque son padre, son madre, son amigos, son maestras, son todo, son un pilar muy importante en la familia, podemos a lo mejor no estar nosotros como padres o como militares, pero la mama debe de existir y de estar ahí”.