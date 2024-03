“La actividad se llama ‘senderismo rupestre’ y básicamente consiste en llevar a la gente interesada en este tipo de actividades en contacto un poquito más con la naturaleza, no tan turístico un poquito mas petit comite, llevar a la gente tanto el entorno natural como los vestigios culturales que hay sobre el arroyo La Chicayota”, mencionó.

“Al final del recorrido se llega al petrograbado del caimán, que es el petrograbado más grande que hay en toda la región es un petrograbado de metro y medio por un metro, es decir aquí en la zona abierta al público de Las Labradas no tenemos un petrograbado de esas dimensiones”, precisó.

Todo lo que se descubre en las palabras del arqueólogo, provoca sorpresa en sus guiados, a quienes en la mayoría de los casos, les resulta impensable creer que pisan un suelo que sufrió los estragos de explosión de un volcán.

“Cuando le explicas a la gente que tan antiguo es la erupción del volcán que dió origen a Las Labradas, cuando les explicas que aquí también se dió la Edad de Hielo, que aquí apenas a 25 kilómetros hemos encontrado piezas fósiles de la Edad de Hielo, yo creo que esos son los datos que les llaman muchísimo la atención”, detalló.

“Eso aunado a las ocupaciones humanas sobre todo las más antiguas que tenemos aquí en la región, que son entre el 7 mil o el 5 mil antes de Cristo, es decir hace 7 mil o 9 mil años creo que eso llama muchísimo la atención”, dijo.

Este recorrido formó parte del programa del evento por el Equinoccio de Primavera del 2024, en la zona arqueológica de Las Labradas, en San Ignacio, donde un grupo de cinco personas tuvo la posibilidad de descubrir todo lo que el Senderismo Rupestre ofrece.

“Tener menos gente nos permitió ir a otros petrograbados que no había podido tener la oportunidad de llevar a la gente, me dio cierta libertad y me los lleve por un recorrido más complicado pero donde pudimos apreciar otros dos o tres petrograbados extras al que se iba a conocer”, explicó.

Este recorrido puede programarse para escuelas a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en las oficinas de Culiacán, es recomendado para grupos grandes, con la característica de ser un recorrido cultural no turístico con duración aproximada de tres horas.