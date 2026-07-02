$!La Ciudad de los Niños de Mazatlán pide el apoyo para garantizar la alimentación a la comunidad

La Ciudad de los Niños de Mazatlán está pidiendo el apoyo para poder garantizar la alimentación de quienes están en este espacio alojados.

Se está pidiendo la ayuda a la población con la entrega de alimentos como leche, sopas, frijol, arroz, lentejas y demás víveres.

La petición de ayuda la hizo la Madre Velia Morales Moreno, responsable de la casa hogar Ciudad de los Niños que desde hace 55 años cobija.

Y es que los productos de la canasta básica se le agotaron, y de ahí alimenta a más de 30 niños y jóvenes que da asilo porque no tienen un hogar seguro donde vivir o sus padres no los pueden cuidar.