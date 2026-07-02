$!La Ciudad de los Niños de Mazatlán pide el apoyo para garantizar la alimentación a la comunidad

La Ciudad de los Niños de Mazatlán está pidiendo el apoyo para poder garantizar la alimentación de quienes están en este espacio alojados.
Se está pidiendo la ayuda a la población con la entrega de alimentos como leche, sopas, frijol, arroz, lentejas y demás víveres.
La petición de ayuda la hizo la Madre Velia Morales Moreno, responsable de la casa hogar Ciudad de los Niños que desde hace 55 años cobija.
Y es que los productos de la canasta básica se le agotaron, y de ahí alimenta a más de 30 niños y jóvenes que da asilo porque no tienen un hogar seguro donde vivir o sus padres no los pueden cuidar.
La ciudadanía hizo viral está petición de ayuda y empezó a mandar aportaciones, primero con huevos, por lo que aclaró que ya tiene suficientes, pero le faltan los demás artículos para hacer comida las tres veces al día.
“Con lo que nos puedan ayudar con lo más indispensable para continuar con nuestra labor aquí en la Ciudad de los Niños, nuestro señor les recompensará”, llamó la Madre Velia.
Este centro está ubicado sobre la Carretera Internacional México 15, en El Venadillo, a dónde pueden llevar sus donativos de alimentos, que es lo más urgente en estos momentos, señaló.