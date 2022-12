La columna vertebral del turismo en México es el turismo interno: Torruco

MAZATLÁN._ Tras manifestar que México ya ocupa el segundo lugar en turismo de internación en el mundo, el titular de la Sectur federal, Miguel Torruco Marqués llamó a cuidar al turismo interno porque es la columna vertebral del turismo en la República Mexicana y en el 2019 dejó una derrama económica de 140 mil millones de dólares.

En su mensaje en la toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles la mañana de este viernes en Mazatlán agregó que se tiene claro que los esfuerzos del Gobierno en materia turística estarían incompletos sin el apoyo de quienes desde el sector hotelero ofrecen atención, buen servicio y profesionalismo.

“Quiero reconocer al sector hotelero por haber implementado con nosotros los protocolos que se llevaron al pie de la letra, que a ustedes les consta que cuando iban a otros países del norte estaban más profesionales, mejor implementados los de nuestro país que en muchas naciones, eso nos llevó a las posiciones de ahora que hemos redescubierto nuevos mercados que han venido y que antes no venían y que tenemos que aprovechar, por eso la tarifa promedio ha crecido, hay que seguir bajo ese camino para tener menos turismo de internación, pero mayor derrama y eso sí con programas especiales para la columna vertebral del turismo que es el turismo interno”, recalcó Torruco Marqués.

“Que les recuerdo, tan sólo en el 2019 se desplazaron por todo el país 256 millones de turistas nacionales, que 110 millones hicieron uso de las instalaciones hoteleras y que representa el 82 por ciento de la ocupación nacional y ese segmento tuvo una derrama de 140 mil millones de dólares, por eso el turismo interno hay que cuidarlo, hay que apapacharlo y sobre todo hay que cuidarlo con tarifas accesibles para la familia mexicana, pero en materia de turismo interno seguir promoviendo las tarifas para tener mayos derrama como la que vamos a tener al cierre del presente año”.

Tanto en su mensaje como en entrevista dijo que gracias a la dedicación de quienes trabajan en este ramo México se sitúa ya en la séptima posición a nivel mundial en infraestructura hotelera.

“El día de hoy cerramos con 25 mil 200 establecimientos, de los cuales se desprenden 867 mil 321 cuartos de hotel a lo largo y ancho de nuestro país”, dio a conocer.

En entrevista precisó que al cierre del 2018 México estaba en el séptimo lugar en turismo de internación, en el sitio 17 en captación de divisas y en 40 en gasto percápita.

“Hoy en día, después de la crisis que vino a nivel mundial y que el Presidente de la República nos instruyó a que no se restringieran los vuelos internacionales, que pusiéramos en marcha de inmediato los protocolos biosanitarios en coordinación de Turismo con la Secretaría de Salud y el sector privado, que jugó un papel muy importante, el que se haya tenido el recurso para el apartado de la vacuna en las cinco farmacéutica que estaban desarrollando esa vacuna y que cuando en México los adultos mayores ya teníamos dos vacunas en países europeos no tenían ni siquiera la primera, pero también el que no hubo endeudamiento y sobre todo que fue el único país que no canceló su Tianguis Turístico, innovamos con el Tianguis Digital, la primera edición muy exitosa con tour operadores de más de 61 naciones hizo que saliéramos adelante”, recalcó.

“El saldo fue ya después de la pandemia que el mundo cayó 73 por ciento de contracción en materia turística, los 20 países que compiten con México en materia de divisas, que es como se mide la potencial turística de una nación cayeron de un 83 a un 88 por ciento, México solamente tuvo una contracción del 46 por ciento, por ello fue de los primeros países en levantarse, hoy estamos en segundo lugar a nivel mundial en turismo de internación por abajo de Francia”.

“En el lugar 9 en divisas y en el 29 en gasto percápita, desde luego que las otras potencias se irán acomodando conforme vayan resolviendo su problemática, pero hemos experimentado un nuevo mercado, un nuevo turismo, ha habido un nuevo perfil del turista que precisamente responde a los nuevos productos que nos hemos adelantado gracias a que el Presidente inició la actividad de nuevos productos”.

También informó que ha solicitado a funcionarios de gobiernos extranjeros que no generalicen las alertas en el tema de seguridad, sobre todo cuando el estado tiene el mismo nombre de la capital, por lo que se les pidió que focalizaran más los puntos en donde puede haber un problema para que no se perjudicara la actividad turística.

“Están en la mejor disposición y obviamente en ese trabajo estamos, en ese tipo de tareas y desde luego el Canciller lo está atendiendo debidamente”, continuó el titular de la Sectur federal.

También dio a conocer que será el próximo año cuando ya se abrirá la Isla Madre, en las Islas Marías, al turismo y para ello ya se tienen tres transbordadores que saldrán de Mazatlán, San Blas y Puerto Vallarta a ese nuevo destino turístico donde fue la Colonia Penal Federal.