La Conapesca solo sirve para extorsionar, acusa Diputado federal del PT

Hay una fuerte corrupción en la Conapesca, es un organismo que solo sirve para extorsionar a los pescadores, acusó Leobardo Alcántara Martínez, Diputado federal por el Partido del Trabajo.

El Legislador dijo esto luego de que se le cuestionó sobre el producto pesquero que intentó ser robado en Mazatlán por un ex funcionario de la Conapesca que acababa de ser destituido.

Alcántara Martínez lamentó la corrupción de la Conapesca, y cuestionó el hecho de que siga en funciones, y no ve que estén trabajando.

“Seguimos con la corrupción de la Conapesca, ¿hasta dónde va a dar?, yo tuve una reunión este fin de semana pasado, me presentaron documentación donde están vendiendo permisos en mínimo 600 mil pesos, entonces vamos a hacer un llamado desde el Congreso para ponerle un alto a la Conapesca con tanta corrupción, y vamos a pedir que se metan las auditorías a toda la Conapesca, porque ellos dicen que trabajan, pero el 75 por ciento, y lo reconoció el comisionado en un evento del Senado, que el 75 por ciento de la pesca ilegal no la pueden controlar ¿entonces qué están haciendo?” , mencionó.

“Vamos a tener que tomar cartas más fuertes con la Conapesca, vamos a presentar en el Congreso de la Unión una auditoría para todas las áreas para ver qué está pasando adentro, porque no nada más son esos jóvenes a los que querían extorsionar, ya me han dicho varios que los permisos te los dan en 600 mil pesos y sin ningún recibo ¿Qué está pasando en la Conapesca?, todos me dicen que hay pruebas, ya me mostraron esas pruebas”, agregó.

El petista dijo que hará el llamado a sus homólogos que integran la Comisión de Pesca para que tomen cartas en el asunto, dado que no se puede seguir con esa corrupción, además de llevar a comparecer al delegado del organismo.

“Lo deben llamar a comparecer, yo no estoy en la Comisión de Pesca, pero voy a hacer los llamados a los compañeros que están ahí para que lo manden llamar, porque no puede ser que no pueda con el 75 por ciento de la pesca ilegal, pero sí pueda estar dando permisos de 600 mil pesos, como dijo y lo expuso a quien querían extorsionar”, indicó.

“¿Para qué sirve la Conapesca? para extorsionar, nada más, para cobrarles, para extorsionarles, no hacen nada, más que cobrar y candidatearse...el sector sigue abandonado totalmente, vemos un delegado que se está candidateando en Sonora”, añadió.