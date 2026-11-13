‘La congruencia de Movimiento Ciudadano nunca la vamos a comprometer con alianzas’: ‘Pío’ Esquer

Tras la polémica con la Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez, Sergio "Pío" Esquer Peiro, manifestó que la congruencia de Movimiento Ciudadano nunca se va a comprometer con alianzas.

"Y quiero aclarar que no es aquí un tema de confrontación, no es un tema personal entre candidatos y ningún problema tampoco con ningún partido, aquí hubo señalamientos muy serios, muy serios de parte de la Senadora Paloma Sánchez sobre un tema que preocupa mucho a Sinaloa, que es, como lo dijo, que es un posible nexo entre los mismos políticos de su partido mencionándolos como narcopolíticos", añadió Esquer Peiro.

"A su vez también el Diputado Mario Zamora señaló que la misma Senadora estaba teniendo acercamientos hasta inclusive con Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), entonces aquí yo lo que hice simplemente es exigir una repuesta porque en Sinaloa tenemos ya más de dos años hundidos realmente y muy preocupados por las consecuencias, porque estamos viviendo la peor crisis que ha habido en los últimos años, motivo precisamente la inseguridad, la violencia causada precisamente por este enfrentamiento entre grupos criminales".

En entrevista este viernes en Mazatlán, a donde asistió al informe por los dos años de labores de la Regidora y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, dijo que existe un video de ella señalando lo anterior.

"Yo lo que hice ese señalamiento, existe un video de ella señalando esto, existe un video de Mario también señalando esto y yo lejos de tener confrontaciones personales lo que estamos exigiendo, lo que estoy exigiendo es que se publique, que se diga de qué se trata, porque esto es muy serio para Sinaloa, esto es muy, muy serio", recalcó.

"Yo no definiría ahorita el tema, ni el tema de las alianzas, lo que sí les digo, lo que sí les puedo comprometer es que la congruencia de Movimiento Ciudadano nunca se va prestar, ni se va comprometer con alianzas, la congruencia de Movimiento Ciudadano nunca la vamos a comprometer con alianzas".

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, Esquer Peiro descartó en días pasados una alianza con el Partido Revolucionario Institucional y respondiera a las críticas de la Senadora Paloma Sánchez, quien lo acusó de presuntamente hacerle el trabajo sucio a Morena.

El dirigente de MC también cuestionó los resultados de las anteriores alianzas entre el PRI y el PAN, lo que dio pie a una serie de respuestas entre ambos políticos a través de redes sociales.

"Considero razón suficiente, si hay esos señalamientos, si estamos hablando de que es el principal problema que nos aqueja en Sinaloa por el tema de violencia e inseguridad, pues yo creo que lo más congruente es no hacer ningún compromiso cuando existe, además hay una cosa que quiero aclarar. Movimiento Ciudadano no hizo ningún señalamiento, Movimiento Ciudadano nada más exigió respuesta a los mismos señalamientos que hicieron entre los contendientes priistas", subrayó.

"Eso es muy importante que se sepa, esos videos se publicaron antes de mi comunicado, ellos publican esos videos y al ver esos videos hago esos señalamientos y esas interrogantes y lo voy a seguir haciendo por congruencia, con los principios personales y de aquellos de Movimiento Ciudadano".

Reiteró que los señalamientos de que le hacen de presuntamente hacerle el juego socio a Morena tratan de desviar la atención.

"Quieren desviar la atención, el defender a Sinaloa no tiene que nada ver si tengo vínculos o no tengo vínculos con Morena o le estoy haciendo el trabajo, no, el defender a Sinaloa lo voy a hacer siempre y mientras exista por cualquier partido, señalamientos y hechos por ellos de vínculos yo voy a levantar la mano y la voz para decir que se aclaren esas cosas porque los sinaloenses merecemos esa aclaración", reiteró Esquer Peiro.

"Por supuesto que sí totalmente (rechazo esos señalamientos), no tiene absolutamente nada que ver".

También dijo no tener información a la mano si se desbloquearon o no las cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como se ha difundido en las últimas horas de que se desbloquearon las cuentas en las que cobra sus pensiones.