MAZATLÁN._ La construcción de la tirolesa se judicializó, pero el problema en el Cerro del Crestón viene mal desde la construcción del puente o mirador de cristal, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Precisó que todo el Cerro del Crestón lo tiene la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, pero el Ayuntamiento a lo mejor no actuando prudentemente lo que ha hecho sin autorización de la Asipona es introducirse y poner sellos de suspensión de la obra de construcción de dicha tirolesa, porque ya jurídicamente se revisó un documento en donde cuando se tienen los permisos establecidos por las autoridades federales deja fuera a la Comuna siempre y cuando no tenga prácticamente ningún trámite u ordenamiento municipal.

“Aún así nosotros acudimos a poner los sellos, lo hemos venido diciendo de manera constante, en tres ocasiones se han establecido los sellos (de suspensión), hemos estado informando a los juzgados, por lo menos a dos o tres juzgados y es un tema que se judicializó, que está en los tribunales, que hay que llevarlo a cabo, a nosotros nos solicitaron el día de ayer o antier una audiencia que está puesta para el martes con un grupo de ciudadanos que está en este tema”, continuó González Zataráin.

“Y que obviamente al igual que lo que ocurría con el tema, a lo mejor no está bien decirlo, pero es parte de la transparencia que este gobierno ha tenido, con el uso del puente y no se tome como defensa de la tirolesa, pero también estaba mal constituido porque no contaba con un permiso del Municipio, cuando el Municipio no tiene ninguna facultad para otorgar un permiso para que se haga uso de ese puente a un Patronato, entonces lógico, esto viene mal desde el inicio, desde el tema del puente propio porque incluso cuando ese puente se hizo no hubo ningún estudio, no hubo ningún impacto ambiental, no hubo nada”.