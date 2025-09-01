$!La cruzada Pink Power 2025 pinta de rosa a Mazatlán

Mazatlán recibe la campaña Pink Power que concientiza de la detección temprana de cáncer de mama. 40 mil fotografías, 40 mil corazones donantes durante 15 años del movimiento de Fundación Bella que ha llegado en más de 80 ciudades a la población sana para la detección temprana del cáncer de mama de miles de mujeres beneficiadas con atenciones, 40 mil mastografías, tratamientos y pláticas, reseñó el fundador de la cruzada de Pink Power Martín Gavica Osuna.





Tras el corte del listón, acompañada de autoridades, la presidenta del Comité de Damas de CMIC Sinaloa Sur, Sonia Corona de Peraza, llamó a los mazatlecos a dejar la huella rosa tomándose la fotografía con causa este lunes y mañana martes en las instalaciones de CMIC. Gavica Osuna explicó que en la Fundación Bella con lo recaudado han atendido desde 800 a mil personas y han sido canalizadas a tratamientos oncológicos y dado seguimiento con otras fundaciones aliadas y clínicas en la Ciudad de México y de Mazatlán para las operaciones.



