La democracia en México vive uno de sus peores momentos, advierte Lorenzo Córdova desde Mazatlán

La falta de interés de la ciudadanía en el quehacer político y en la vida pública hacen de este tiempo uno de los peores momentos en la historia de la democracia en México, advirtió Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral.

Este escenario, dijo desde Mazatlán, es generado por la incapacidad de los gobiernos democráticamente electos para resolver los grandes problemas, como la pobreza, que se sigue incrementando.

“Nadie puede obviar que éste es un mal momento para la vida de las democracias, probablemente uno de los peores en la historia en virtud del descontento, de la desafección social (falta de interés) que está generando la incapacidad de nuestros gobiernos democráticamente electos para resolver los grandes problemas de pobreza que se siguen incrementando”, destacó al disertar la última ponencia en el Primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión, que se realizó jueves y viernes en Mazatlán.

“De desigualdad oceánica que sigue lacerando la convivencia social, de corrupción, de impunidad y de violencia y no estoy hablando solo de México, estoy hablando de la democracia del mundo, también en México”.

El proceso de desinstitucionalización y la pérdida de credibilidad de los dos pilares institucionales de todo sistema democrático, los partidos políticos y los parlamentos (Poder Legislativo), pues sin ellos no hay democracia, se está en el mejor de los casos frente a una autocracia efectiva, expuso.

La potencialidad de rupturas que tienen las noticias falsas, la desinformación, el ecosistema comunicacional en los tiempos que hoy corren, también son parte de ese mal momento que se vive en la democracia, aseguró.

“El hecho de que hoy se esté diciendo, por ejemplo, falsamente, que el INE no quiere poner casillas, que el INE está escondiendo las casillas, acabo de venir de una junta del INE, ahí están pegadas afuera las listas de las casillas y a partir de mañana se inaugura, se abre con tanta anticipación en un proceso electoral el Sistema de Ubica Tu Casilla”, recalcó Córdova Vianello.

“Y se dice que las estamos escondiendo, que el INE no quiere poner más casillas, que 57 mil 516 que son las únicas que pudimos poner por responsabilidad de otros poderes, justo los que hoy acusan al INE, que el INE está censurando, pues no, está aplicando la ley que los mismos actores que hoy se quejan, pusieron, es absurdo desde mi punto de vista que en un ejercicio de Revocación de Mandato también en este sentido somos únicos en el mundo, tristemente únicos diría yo”.

Manifestó que México es el único País que adoptó la figura de Revocación de Mandato, en donde los partidos de oposición, que se supone que son los que piden esta figura, pues aquí no pueden hablar, y que el Presidente, que es el que se vería afectado si prospera esta figura, no puede hablar, eso está mal, sin duda, pero no es culpa del INE que ocurra lo contrario.

“Es culpa de los legisladores que lo llevaron a la Constitución en 2019 y en septiembre del año pasado lo reiteraron en la legislación, luego no les gustó y quieren cambiar las reglas a medio camino, ya lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, que eso no vale ahorita y las reglas son las que son, ojalá y se cambien, pero hay tiempo para ello, no cuando está uno a medio partido, dijo.

Pleito AMLO Vs INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha acuso al Instituto Nacional Electoral de estar a favor de sus opositores, incluso, ha dicho que el presidente consejero Leonardo Córdova Vianello apoya al bloque consevador, como nombra a sus adversarios políticos.

Lo acusa de no ser imparcial, por lo que ha propuesto una reforma electoral, alegando que es un órgano que recibe mucho recurso público.

El Presidente ha dicho que las elecciones debería volverlas a realizar el gobierno y no un organismo autónomo.