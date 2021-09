$!La Diputada electa mazatleca Celia Jáuregui busca presidir Comisión de Turismo del Congreso del Estado

La Diputada electa de representación proporcional por Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui Ibarra, busca presidir la Comisión de Turismo en la 64 Legislatura del Congreso del Estado que se instalará el 1 de octubre.

“Independientemente de la Comisión que me toque presidir, pues ahí también habrá iniciativas, propuestas, pero me encantaría que fuera la de Turismo, obviamente, pero ahora sí que obviamente hay que externar la experiencia que tengo, hay que buscar a las personas”, expresó Jáuregui Ibarra este martes en una visita a este diario, en la que estuvo acompañada por la Diputada local suplente, Glenda García Bernal.

Agregó que como Diputada de Movimiento Ciudadano, que no tendrá bancada por ser única legisladora de dicho partido, le darán en buena lid el presidir una Comisión en la próxima legislatura del Congreso del Estado.

“Es en buena lid que me van a dar una Comisión, yo lo agradezco, no puedo pelearla, en buena lid digo yo puedo presidir ésta, pero si no haré mi mejor esfuerzo en la que decidan ofrecerme”, continuó tras recordar que durante dos ocasiones fue Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Turismo en Sinaloa.

Precisó que es un hecho que presidirá una Comisión y por su experiencia en este ramo desea que sea la de Turismo.