“México durante ese lapso crecía a una tasa del 2.6 por ciento anual, era muy poquito, no nos alcanzaba, decíamos somos como un ‘vochito’ (auto Volkswagen, sedán) que no puede ir a más de 60, 70 kilómetros por hora, tuvimos momentos buenos, hubo bajadas, como fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que le cambió la cara a este país”, continuó.

Agregó que se vive en un país antes del 2018 que había sido gobernado por lo que se ha dado en llamar las teorías neoliberales, pero no es importante que existan políticas de izquierda o de derecha, neopopulistas o neoliberales, populistas o liberales, sólo existen aquellas políticas que son correctas e incorrectas.

“Podemos culpar a Pancho Villa que está de aniversario o a los neoliberales o a Hernán Cortés, el hecho concreto es que la economía no está creciendo”, enfatizó David Páramo al disertar la mañana de este viernes la conferencia “Panorama Económico de México” en un salón del Centro de Convenciones invitado por la agrupación Gente de Corazón, que preside el dirigente empresarial Guillermo Romero Rodríguez.

La economía de México no está creciendo, está en niveles más bajos que los que se tenían en el 2018, pero lejos de pensar que el Gobierno haga algo se debe pensar en qué se puede hacer por uno mismo y la iniciativa privada es y sigue siendo la fortaleza del país, manifestó David Páramo, periodista con más de 30 años en temas financieros y conocido como el Padre del Análisis Superior.

Recordó que hace unas semanas dijo que le pidió a quienes eran sus secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda, así como al que era su asesor en la relación con la iniciativa privada que le dijeran si debían construir o no el Aeropuerto de Texcoco y los tres le dijeron que se tenía que construir, pero antes de tomar posesión como Presidente de la República López Obrador tomó la decisión de no continuar con la construcción de esa terminal aérea.

“El Presidente López Obrador tomó una decisión fundacional de esta administración: que el dinero no era tan importante, que no era tan importante cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo, el Presidente quiso mandar un mensaje: yo soy el nuevo sheriff del pueblo y las cosas se van a hacer como yo, el Presidente dicte”.

“El PIB percápita, es decir, lo que todos y cada uno de los mexicanos producimos es menor de lo que podíamos hacer en 2018, ¿no estamos creciendo?, no estamos creciendo, podemos culpar a Pancho Villa que está de aniversario (se conmemoran 100 años de su asesinato) o a los neoliberales o a Hernán Cortés, el hecho concreto es que la economía no está creciendo”, reiteró David Páramo.

Esa decisión y el discurso beligerante en el sector energético quizá para lograr una legitimidad que no necesitaba porque había arrollado en las urnas lo llevó a hacer una guerra en el sector energético y en el caso de la empresa Iberdrola salió del país con 6 mil millones de dólares, más de lo que esperaban ganar en México.

Con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que generó tal inquietud, tan sin sabor en materia económica que el actual Gobierno tuvo que salir al mercado porque había 6 mil millones de dólares colocados como bonos en el mercado internacional, es decir, se iba a construir dicho aeropuerto con dinero privado y redujo la deuda a 4 mil 200 millones de dólares que están garantizados por la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esos 4 mil 200 millones de dólares sirven para que hoy unos se hagan más ricos sin estar haciendo nada productivo para el país, esa es la realidad, así empezó este Gobierno federal y así empezaron las cosas.

Después vino la pandemia del Covid-19 que afectó al sector hotelero de una manera monumental y en general al sector de servicios en este país, a los productores agrícolas no les fue tan mal porque se pusieron a exportar, los problemas vinieron después porque bajaron los precios.

“Pero cuando llega la pandemia el Gobierno de México tomó una decisión que quizá es la peor decisión que haya tomado, dijo el Presidente: no vamos a rescatar a ninguna empresa, no vamos a apoyar a nadie, ...el Presidente decía que, no mucho tiempo, vean, aguantamos y nos ahorramos 40 mil millones de pesos, sí, nos dio una pandemia que nos hizo mucho daño, pero decidió este Gobierno que nos cuidáramos como los animalitos del bosque, que al tío le dio un ataque al corazón y dijimos vamos a ahorrarnos el dinero del hospital y que tal si llevamos al tío que se siente, le ponemos su cobijita y lo ponemos cómodos y nos ponemos contentos ya que se recupere”, recalcó.

“Somos el País de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que menos apoyó a las personas, menos apoyó a las micro y pequeñas empresas, que menos apoyó a las grandes corporaciones, ¿cuál es el resultado de ésto?, que somos el País de la OCDE que menos se ha recuperado del Covid-19, somos los que menos bien hemos salido, somos los que menos nos hemos recuperado”.

Reiteró que el resultado es que México no está creciendo económicamente, quizá este año se termine con un avance del 3.7 por ciento, arriba del 3 por ciento, pero no es suficiente para volver a estar por lo menos como se estaba, ha faltado información, promoción, ha faltado una política que verdaderamente genere crecimiento y desarrollo.

Entre otros puntos recalcó que lejos de esperar que el Gobierno haga algo por ellos planteen que pueden hacer ellos por ellos mismos.

“Hay gobiernos que estorban más, hay gobiernos que estorban menos, pero la iniciativa privada es y sigue siendo la fortaleza de México”, subrayó ante el público, muchos de ellos empresarios afiliados a la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.