Con una amplia variedad de platillos, música y un ambiente de convivencia familiar, el Club Rotario Mazatlán celebró la edición número 31 de su tradicional Verbena Rotario, que tuvo como sede la Plazuela Zaragoza, donde familias mazatlecas y visitantes se dieron cita para disfrutar de la oferta gastronómica y contribuir a una causa social. Tsutomu Yoshii, presidente del Club Rotario Mazatlán; Óscar Tirado, coordinador de la verbena y tesorero de la agrupación; Mario González, vicepresidente; Andrea González, reina del club, y Joselin Zamudio, presidente del Club Rotaract, compartieron los objetivos de esta actividad, cuya meta de recaudación fue de aproximadamente 300 mil pesos.







Óscar Tirado explicó que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a apoyar a la Ciudad de los Niños mediante la adquisición de un paquete de 100 sillas de ruedas, de las cuales 50 serán aportadas por el Club Rotario y otras 50 por Rotaract. Además, contemplan la compra de ocho sillas de ruedas adaptadas para el equipo de baloncesto del CRIT Sinaloa, con el propósito de que sus integrantes puedan participar en competencias nacionales de esta disciplina. La verbena contó con 12 módulos gastronómicos en los que se ofrecieron especialidades como carne asada, cochito tatemado, la tradicional paella, hamburguesas, pizzas, elotes y pasteles, además de una subasta silenciosa con artículos y cortesías donados por patrocinadores. Uno de los atractivos de esta edición fue la participación de 12 jóvenes de intercambio provenientes de países como Alemania, Bélgica, Taiwán, Francia y Brasil, quienes instalaron un espacio para ofrecer platillos tradicionales de sus lugares de origen y compartir parte de su cultura con los asistentes.







Tirado señaló que alrededor del 75 por ciento de los carnets se había distribuido previamente y que esperaban una asistencia de entre 2 mil 500 y 3 mil personas durante la jornada. Por su parte, Mario González destacó el trabajo conjunto con los jóvenes de Rotaract y explicó que los recursos se complementarán con otras actividades, como un bingo de caridad y una reunión distrital, para concretar los apoyos antes de junio de 2027. Durante el encuentro, Joselin Zamudio también invitó a más jóvenes a incorporarse a Rotaract, agrupación que impulsa proyectos de servicio comunitario y ofrece oportunidades de intercambio internacional. Actualmente, cuentan con el apoyo de estudiantes que realizan su servicio social y buscan sumar nuevos integrantes. Mientras tanto, Andrea González expresó el orgullo que representa ser la reina del Club Rotario Mazatlán y contribuir a las actividades que permiten apoyar a quienes más lo necesitan.





