$!La escuela primaria Felipe Ángeles y su dirección, un ejemplo de compromiso y vocación educativa

MAZATLÁN._ El claro ejemplo de compromiso y vocación educativa, se refleja en la escuela primaria Felipe Ángeles, en Mazatlán.

Quizás fue el único plantel educativo en el puerto que no decayó durante el tiempo que estuvo cerrado debido a la pandemia.

Fue de las pocas instalaciones que desde el mes de junio se abrió como centro comunitario de aprendizaje para que los infantes de sexto año pudieran reunir los conocimientos necesarios para pasar a secundaria, y que ahora con el regreso a clases, también se pudiera recibir de manera escalonada a seis grupos diferentes.

Todo funcionó gracias al director de la primaria, el profesor Esteban Guerra Jiménez, quien no se separó de la escuela en ningún momento.

“El día 17 de marzo del 2020 se suspendieron ya las clases, y nunca dejé de venir porque me estaban construyendo la techumbre y un aula, y tenía que estar aquí con los trabajadores... yo no podía exigirle a los intendentes que vinieran porque la Secretaría dijo que era voluntario, pero alguien tenía que hacer esto, y les pedí que no me dejaran solo y ahora vienen un día a la semana”, dijo.

“Vives esta nueva realidad que estamos viviendo y es muy compleja, imagínate que me hubiera esperado a que me dijeran ‘ya es hora de volver a clases’ ¿qué le iba a brindar yo al padre de familia y a los niños? Uno tiene que tener iniciativa, creatividad y sobre todo decisión para tomar las cosas en función de que esto funcione”, manifestó.