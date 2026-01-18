La figura del Síndico Procurador sí puede ser eficaz contra la corrupción cuando tenga independencia real frente al Presidente Municipal: OCM

La figura del Síndico Procurador sí puede ser eficaz contra la corrupción cuando tenga independencia real frente al Presidente Municipal, un perfil técnico jurídico sólido, acceso pleno a la información administrativa, voluntad de documentar, advertir, pero sobre todo a denunciar lo que se encuentre y que cuente con el acompañamiento de la sociedad civil, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Gustavo Rojo Navarro agregó que actualmente no se establece un perfil específico para quien ocupe ese cargo tan importante, por lo que ahí se tiene un vacío legal que los legisladores deberían de considerar para proponer una reforma al respecto.

“Por otro lado tenemos otro problema: que tiene diseño político y es aquí donde está otro punto crítico porque el Síndico Procurador se elige en la misma planilla que el Presidente Municipal, depende políticamente del mismo que debe de vigilar y carece de autonomía técnica y presupuestal”, añadió Rojo Navarro en la segunda temporada del podcast Ciudadanía informada, autoridad vigilada, que se transmitió el pasado viernes en la página de Facebook del OCM con el tema de la Sindicatura en Procuración y el acceso a las playas.

“Esto genera una tensión estructural porque se le exige combatir la corrupción, pero se le diseña para no incomodar al poder, por eso muchas sindicaturas terminan funcionando como áreas jurídicas pasivas, oficinas administrativas o simples extensiones del Ejecutivo Municipal”.

Recalcó que quien ocupe esa figura que entró en vigor en el 2005 tras la reforma legal del 2001, sí puede ser eficaz contra la corrupción si se dan las condiciones para ello.

“La figura del Síndico Procurador sí puede ser eficaz contra la corrupción cuando se den o existan al menos estas condiciones, uno: que tenga independencia real frente al Presidente Municipal; dos: que tenga un perfil técnico jurídico sólido, a eso nos referimos que cumpla con un perfil idóneo, pero que desde la ley se establezca”, continuó en el podcast en el que también participan la directora de Proyectos y Enlaces Estratégicos y el titular de Comunicación y Enlace del OCM; Sheila Arias y Misael Reyes.

“Tres: que tenga acceso pleno a la información administrativa; cuatro, muy importante, que tenga voluntad de documentar, advertir, pero sobre todo a denunciar lo que se encuentre, y quinto y no menos importante: que cuente con el acompañamiento de sociedad civil, ...en estos casos el Síndico Procurador se puede convertir en un actor de alerta temprana, en un contrapeso interno efectivo y un eslabón clave en la rendición de cuentas municipales”.

Rojo Navarro recordó, entre otros puntos, que desde OCM se tiene una denuncia en contra de un Síndico Procurador que ya salió de ese cargo, por no haber atendido lo que establece el Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento y no haber emitir en su momento la convocatoria para seleccionar a quien ocuparía la titularidad del Órgano Interno de Control y actualmente esa denuncia está en etapa de alegatos.

Por su parte Sheila Arias, entre otros puntos, dijo que tomando en cuenta al de Mazatlán se podría pensar que todos los municipios de Sinaloa están funcionando de la misma manera, con omisiones desde la Sindicatura en Procuración, con vacíos y con silencios.

“Y Mazatlán tiene aquí una muy buena cantidad de periodistas, una muy buena cantidad de articulistas, de medios, de líderes de opinión que cuestionan esta figura y también está en Mazatlán esta organización: Observatorio Ciudadano, pero hay otros municipios que no tienen ni voces críticas, muy pocos medios o tienen muy pocas herramientas para cuestionar el trabajo de esta figura”, expresó en el podcast transmitido a las 16:00 horas del pasado viernes.

“Por tanto sí podemos pensar que hay una debilidad muy importante de estas figuras dentro de las administraciones públicas municipales en el estado”.