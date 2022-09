$!La gente tiene que saber que es muy importante donar órganos para salvar vidas: Fundación Ale

“Cuando una persona dice ‘No quiero donar los órganos’ no se da cuenta que detrás de esa negativa hay pérdida de vidas, porque hay personas que están esperando un hígado o un riñón o un corazón y si no llegan rápido esas personas mueren, entonces es muy importante que quieran donar los órganos una vez que ya se diagnostica la muerte cerebral”, expresó la doctora.

Olvera Carrasco añadió que actualmente hay más de 22 mil personas en lista de espera a nivel nacional, esperando órganos en general; los que tienen mayor demanda son los riñones, después el hígado, corazón, páncreas y pulmones.

En Fundación Ale IAP se tiene una Tarjeta de Donador que las personas la pueden obtener en un módulo que hay en el Hospital Sharp, en el área de Urgencias, donde se habla sobre qué es la donación de órganos, indicó.

La tarjeta no es un documento legal que los obligue a nada, simplemente dice cuál es la voluntad de la persona, y se puede enmicar, guardar y comentar con la familia porque el final es quien dona los órganos.

Si la familia sabe que tiene una tarjeta o que puso en su licencia de manejo que quiere donar órganos, será más fácil para ellos decidir si quieren donar, dijo.

También informó que en Mazatlán quien tiene licencia para trasplante es el Hospital Sharp, es el único, mientras que las licencias para procuración de órganos las tiene este mismo nosocomio, el Hospital General de Mazatlán y el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, los demás están en trámite de obtenerla.

La doctora señaló que la coordinación para trasladar los órganos a donde se requiera se hace a través del Centro Nacional de Trasplantes y esa es la entidad de la Secretaría de Salud federal que va a regular el proceso de donación y trasplante; a través de esa instancia se sabe que es un proceso limpio, que no hay nada malo.

“El llamado a la población es que no tengan miedo a donar porque cuando una persona dona sus órganos nosotros los coordinadores de trasplante, yo soy coordinadora de trasplante, cuidamos mucho al paciente donador y pueden tener un funeral inclusive con la caja (ataúd) abierta porque no hay más que una herida quirúrgica, pero no se nota que una persona donó los órganos, no, está íntegra”.

Olvera Carrasco informó que para celebrar el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, el lunes 26 de septiembre, en conjunto con el TecMilenio, se realizará una conferencia sobre lo que es la donación de órganos a las 10:30 horas en las instalaciones de dicho centro educativo, a la que asistirán alumnos, personal docente y se invita al público en general.

Ahí se tendrán folletos e información sobre todo el trámite de lo que es la donación de órganos para que la población pueda conocer el tema porque a veces tienen miedo y eso hace que digan que no quieren donar.

“Pero si una persona no dona órganos lleva en la conciencia la muerte de otras porque no tuvieron ese órgano para poder trasplantar”, subrayó la presidenta de la Fundación Ale.

“De todas maneras todos los que decidimos ser donadores no es 100 por ciento seguro que lo vayamos a hacer porque tenemos que morir por muerte cerebral, si no hay muerte cerebral no se pueden donar los órganos”.

Por su parte, el doctor Enrique García García, esposo de Verónica Carrasco, destacó que hace seis años recibió un trasplante de hígado, que llegó en un momento en el que le quedaban solo ocho días de vida.