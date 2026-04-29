$!La gran deuda de Morena en Sinaloa es el combate a la violencia que ha destrozado todos los rubros: PAN

“Así es que nosotros, insisto, vemos tan absurda la comparecencia de Maru Campos (por la presencia de elementos de la CIA en esa entidad), muy bien, y después de un año y medio no se les hace que viniera al caso también que el Gobernador de Sinaloa dijera algo en el Senado, pues es que es increíble, o el de Tamaulipas (Américo Villarreal), o el de Michoacán, ah, pero Maru Campos curiosamente porque es del PAN”, subrayó el dirigente nacional del PAN.

Por ello reiteró que ve tan absurdo que se cite a comparecer a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y después de un año y medio de violencia el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tendría que decir algo en el Senado, lo mismo otros gobernadores como los de Baja California, Tamaulipas y Michoacán.

“En Sinaloa ha destrozado todos los números, todos, por donde los quieras ver, todos, de crecimiento económico, de inversión, de reinversión, por supuesto de inseguridad, de cierre de comercios, de destrucción en el turismo, insisto, no sé qué palabra, ya llega a ese nivel de éxodo de familias, de familias que de plano dijeron nos vamos de Sinaloa, ya no quiero estar aunque sea la tierra de mis padres o de mis abuelos, por qué, porque aquí puedo perder la vida, en cualquier lugar puedo perderla, pero no por estos números de inseguridad”.

“Es la gran deuda de los gobiernos de Morena en Sinaloa y en todo el país, es su gran deuda (es el combate a la inseguridad) o no quiere, perdón que lo diga, o no pueden, sino todo sería con resultados”, añadió Romero Herrera en conferencia de prensa este miércoles en Mazatlán.

La gran deuda de los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa (Morena) y en todo el país es el combate a la inseguridad que ha destrozado todos los números y ha generado éxodo de personas para no perder la vida, enfatizó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.

“Nosotros decimos, nosotros de la comparecencia de cualquier gobernador o gobernadora en el Senado no sirve para nada si lo que se busca es un show, por eso nosotros en el PAN no buscamos hacer un show, nosotros en el Senado lo que queremos es que pase una ley para que dejen de abusar de los programas sociales, para que deje de haber una sobrerrepresentación, para eso está el Senado, no para los shows de la 4T, pero por supuesto que aquí en Sinaloa es el primer espejo que ponemos”.

Recalcó que en el caso de Sinaloa la mayoría dice que no hay nada qué preguntar por parte de la mayoría y eso es ridículo, es la eterna policitación por parte de la Cuarta Transformación porque eso es lo que saben hacer.

“Si este país se hubiera quedado sin violencia, todo el país, sin balazos, si hubiera disminuido el número de homicidios, si nos trajeran creciendo al 4, 5, 6 por ciento anual de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), si de a deveras los hospitales fueran como en Dinamarca aquí estaríamos diciendo como oposición estamos perdidos, no hay nada que decir, nada más que todo lo anterior no es así, son mal gobierno, gobiernan mal, hay más homicidios”, subrayó el dirigente nacional del PAN.

“Se quejaban de que crecemos al 3 por ciento, ahora ni al uno por ciento en 7 años, huy, estábamos mejor cuando estábamos peor, literal, díganle a la gente, Duis no quiera, pero cuando vamos a un hospital público haber si la tratan como en Dinamarca, si tienes una silla para esperar, para que tu mamá que es abuelita se siente eso ya es un milagro si tienes una silla, gobiernan mal y por lo tanto ideológicas y grillan”.

También dijo que lo que se quiere hacer es resurgir, empoderar, dignificar la presencia del PAN, mal se haría si ahorita es ver con quién se alían.

“Nos queremos aliar con la gente, nos abrimos a la gente, hoy nosotros vamos a darlo todo por reposicionar con todo nuestro esfuerzo al PAN; a nuestras siglas de Acción Nacional, nacimos PAN, no nacimos con ninguna alianza y hoy somos las mujeres y los hombres a los que nos toca este relanzamiento, este arranque de una nueva era”, reiteró Romero Herrera.

“Nosotros vamos a hacer, también lo he dicho y lo repito, siempre escuchar desde las realidades locales, no todas las alianzas tienen las mismas consecuencias, nosotros, insisto, analizamos mucho las cosas, quizá es contra intuitivo, pero no es verdad que todas las alianzas electorales donde el partido A tiene 10 puntos y el partido B tiene 5 puntos da A más B 15 puntos, no es verdad”.

Expuso que a veces hay alianzas que provocan restas y no está haciendo ninguna alusión, simplemente está hablando del fenómeno electoral de las alianzas partidistas.

“Hoy nuestras alianzas es con la gente, como nunca antes se está anticipando, también el PAN lo decimos, haber si aquí en Sinaloa prácticamente ya nos dijeron las autoridades electorales locales que prácticamente todo lo puede hacer ya lo que quiera, ha, bueno, en el PAN no nos vamos a poner a llorar, el PAN es el que, insisto, le va a competir a Morena y lo tenemos que vivir y cuando la gente diga mira no sé si me encanta tanto el PAN, pero es el que le puede competir a Morena va a crecer primero Dios”, recalcó Romero Herrera.

“Pero nosotros estamos trabajando para que se de esa realidad espero que nos vaya muy bien, no nos cerramos a ningún liderazgo, eso sí, a ningún liderazgo, a personas así provengan de otros partidos que la gente en nuestras condiciones nos diga queremos que sea nuestra candidata o nuestro candidato no nos cerramos a ningún nivel, claro estamos buscando todos los liderazgos posibles: hombres, mujeres de Sinaloa, de todo el estado y de todo el país para poder hacer un muy buen papel en el 2027”.