$!La idea de dejar recuerdos a su pueblo inspiró a Roberto a componer ‘El Corrido de El Recreo’

Lo hermoso de la naturaleza del lugar donde vive y la idea de dejar recuerdos a su pueblo inspiró al señor Roberto García Osuna a componer “El Corrido de El Recreo”.
Fue en la realización del Programa Mazatlán Contigo, en el que el Gobierno Municipal escucha las demandas y necesidades de la gente en busca de soluciones a sus peticiones, donde García Osuna, de ocupación ganadero, cantó dicho corrido el pasado miércoles 20 de mayo ante la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, funcionarios del Gobierno Municipal y vecinos de esa comunidad ubicada a unos 21 kilómetros al norte de este puerto.
En entrevista ante este diario manifestó que ha compuesto varios corridos para muchachos de su comunidad y fue en el 2010 cuando compuso El Corrido de El Recreo cuando al lugar acudieron algunas personas, entre ellas el dirigente comunero de la Presa Picachos, Atilano Román, y le mandaron a un nieto de él que grabara con un aparato el momento en que lo cantaba, pero el muchacho no grabó.
“La que me grabó (fue) una sobrina con un aparatito así y ahí quedó el corrido y de ahí lo sacaron lo fueron sacando, sacando y el caso es que lo metieron al mentado Youtube y ahorita van con 600 gentes que lo han oído, porque hay muchas personas fuera del rancho que viven lejos y saben del corrido y corre la voz y todos lo quieren escuchar”, recordó.
“Me dio por la cantada como en el año 2000, pero yo sabía que la traía de chiquillo, porque yo tengo la voz de Antonio Aguular, donde me paro y agarro el micrófono ahí la hacemos y en mi vida yo soy nacido aquí, criado y aquí pienso quedar, ya voy a cumplir 80 años, me falta un año y quiero dejar algo de recuerdos en mi pueblo y parece que ya lo estoy logrando porque es cosa que hice no esperaba que fuera tanto, pero ya ve cómo creció”.
También manifestó que un amigo de él vendió unas tierras para formar una colonia y una de las calles lleva su nombre.
“Entonces estoy logrando lo que yo quería, pero el dinero no me (Interesa), porque ya me han pagado por esto y dinero no agarro, no lo hago yo por dinero”, continuó.
El señor García Osuna precisó que para componer el corrido se inspiró en la naturaleza de su pueblo.
“En la naturaleza (me inspiré para componer el corrido), por decir así, cuando yo estaba chiquillo puras casitas de zacate había ahí, de zacate de la marisma la hacían bajitas y no se mojaban, era una pobreza tremenda aquí en el rancho, todos así nos criamos, apenitas porque pues el cerro es el que nos daba el sustento, la agricultura era muy pobre, año con año no había ni tractores, para cultivar la tierra con mulas la preparaban, el agua para el servicio en barricas la cargaban”, recordó.
“Y así estuvo la cosa, así fuimos creciendo y aquí estamos, de los 50 para atrás trabajaban 50 personas en el cerro, nada más haciendo leña con hacha, a mí me tocó haber visto 20 gentes, un corte cada quien, y saben lo que comían, tortillas y entre el corte que llevaban si hallaban una iguana y el que se la hallaba la cachaba y eso comían a medio día con frijoles, era una pobreza tremenda”.
Expresó que el señor del cerro no tenía dinero para pagarle a quienes trabajaban cortando leña y les daba bales para que los cambiaran por productos en una tienda y así se criaron todos, pero ahora todo ha cambiado para bien.
“Como ve el rancho tenemos el Kínder muy bonito, tenemos la Primaria, la Telesecundaria, ahora hasta Prepa, tenemos agricultura, mucha, porque la tierra que es de aluvión se da todo, tomate, lo que le eches, chile, tenemos pesca y tenemos ganadería, yo soy ganadero”, reiteró.
Tras cantar “El Corrido de El Recreo” fue invitado por la Alcaldesa a participar el Día de la Música para cantar en uno de los stands que se instalarán ese 6 de junio en diferentes puntos de Mazatlán, pero aún no decide si participará o no.
“Si me llaman dos días antes me prevengo porque yo hago el trabajo sólo, yo ordeño, yo me sumo al tractor, yo hago todo, tenía un muchacho que me ayudaba, creció y se me fue y ahorita estoy sólo y me gustan las vacas y ahí le sigo”, expresó el señor García Osuna, compositor de corridos y quien dice tener la voz como la de quien fue uno de los grandes exponentes de la música mexicana, Antonio Aguilar.
Parte de “El Corrido de El Recreo”:
La calle Constitución, del puerto de Mazatlán,
Dicen que empezando el siglo calle Recreo se llamaba,
De ahí trajeron tu nombre, para que te bautizaran,
A ella se lo cambiaron y tú Recreo te quedaba.
Hay Cerro de la Calera, cantando yo te recuerdo,
De los 50 pa’trás, diste sustento a mi pueblo,
Llevas la Cruz del Perdón,
Que el 3 de mayo recuerdo.
Tuvo que pasar un siglo,
Para que tu imagen cambiara,
Hoy tienes tu carretera y una industria muy mentada,
Para el año 2011 tenía que estar terminada.
Ya con esta me despido, ya me voy a retirar,
En nombre de mi pueblito, las gracias les quiero dar,
A todos aquí presentes,
Que de mí se han de acordar.