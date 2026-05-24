$!La idea de dejar recuerdos a su pueblo inspiró a Roberto a componer ‘El Corrido de El Recreo’

Lo hermoso de la naturaleza del lugar donde vive y la idea de dejar recuerdos a su pueblo inspiró al señor Roberto García Osuna a componer “El Corrido de El Recreo”.

Fue en la realización del Programa Mazatlán Contigo, en el que el Gobierno Municipal escucha las demandas y necesidades de la gente en busca de soluciones a sus peticiones, donde García Osuna, de ocupación ganadero, cantó dicho corrido el pasado miércoles 20 de mayo ante la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, funcionarios del Gobierno Municipal y vecinos de esa comunidad ubicada a unos 21 kilómetros al norte de este puerto.

En entrevista ante este diario manifestó que ha compuesto varios corridos para muchachos de su comunidad y fue en el 2010 cuando compuso El Corrido de El Recreo cuando al lugar acudieron algunas personas, entre ellas el dirigente comunero de la Presa Picachos, Atilano Román, y le mandaron a un nieto de él que grabara con un aparato el momento en que lo cantaba, pero el muchacho no grabó.

“La que me grabó (fue) una sobrina con un aparatito así y ahí quedó el corrido y de ahí lo sacaron lo fueron sacando, sacando y el caso es que lo metieron al mentado Youtube y ahorita van con 600 gentes que lo han oído, porque hay muchas personas fuera del rancho que viven lejos y saben del corrido y corre la voz y todos lo quieren escuchar”, recordó.

“Me dio por la cantada como en el año 2000, pero yo sabía que la traía de chiquillo, porque yo tengo la voz de Antonio Aguular, donde me paro y agarro el micrófono ahí la hacemos y en mi vida yo soy nacido aquí, criado y aquí pienso quedar, ya voy a cumplir 80 años, me falta un año y quiero dejar algo de recuerdos en mi pueblo y parece que ya lo estoy logrando porque es cosa que hice no esperaba que fuera tanto, pero ya ve cómo creció”.

También manifestó que un amigo de él vendió unas tierras para formar una colonia y una de las calles lleva su nombre.

“Entonces estoy logrando lo que yo quería, pero el dinero no me (Interesa), porque ya me han pagado por esto y dinero no agarro, no lo hago yo por dinero”, continuó.

El señor García Osuna precisó que para componer el corrido se inspiró en la naturaleza de su pueblo.

“En la naturaleza (me inspiré para componer el corrido), por decir así, cuando yo estaba chiquillo puras casitas de zacate había ahí, de zacate de la marisma la hacían bajitas y no se mojaban, era una pobreza tremenda aquí en el rancho, todos así nos criamos, apenitas porque pues el cerro es el que nos daba el sustento, la agricultura era muy pobre, año con año no había ni tractores, para cultivar la tierra con mulas la preparaban, el agua para el servicio en barricas la cargaban”, recordó.