“Han comentado que los campesinos no saben si van a sembrar este año porque siguen con las deudas de los créditos porque no les han cumplido y así muchas cosas”, continuó.

“Esta es una campaña de caminar, de ir a tocar puertas y sobre todo el corazón de todos los sinaloenses que queremos un mejor Sinaloa, que como yo siempre lo he dicho aquí hay dos proyectos: el que yo tengo la fortuna de encabezar donde estamos los buenos, los honestos, los trabajadores, los que nos esforzamos todos los días, los que sabemos que Sinaloa merece más y el de los malos gobiernos, el de los que se esconden, el de los corruptos, el de los acosadores, el de los que no nos defienden y los que han dejado en el abandono a Sinaloa”, añadió Paloma Sánchez.

En la conferencia de prensa en Mazatlán también estuvo presente el candidato a Diputado federal por el Distrito 06 Electoral, Germán Escobar Manjarrez y los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en Mazatlán, José Luis Arreola y Evaristo Corrales, entre otros.

También manifestó que el asesinato del secretario general del PAN en El Fuerte, Román Quesada, por quien se guardó un minuto de silencio en la conferencia de presa, no cambia nada su forma de hacer campaña porque ella siempre ha dicho que le gusta defender las injusticias y las causas y ve una oportunidad para que las cosas vayan mejor y seguirá recorriendo la entidad.

“Ayer el candidato de Morena al Senado decía que él no va pedir seguridad porque todo está muy bien en Sinaloa y en la tarde pasa esto (el asesinato de Román Quesada), en temas de seguridad o algo que me vaya a cambiar no, yo siempre he dicho que por qué pediría yo seguridad, si aquí los sinaloenses todos estamos expuestos”, continuó.

Sobre los señalamientos de presunto acoso sexual de los que se acusa al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al Senado de la República y Secretario General de Gobierno con licencia, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que cuando lo menciona se basa en que ahí están las denuncias y ahí está la víctima, una jueza, de la que no dice su nombre, pero lo menciona como una víctima de violencia como mujer y lo que uno espera es que todos crean en la víctima, que le den la oportunidad, que la escuchen, que le den los espacios.

“Yo lo que he dicho es que un acosador no puede ser Senador y ahí están las denuncias, solamente que no se le han dado seguimiento porque sabemos que es un hombre que fue secretario de Gobierno y también estaba en los tribunales y no le quieren dar seguimiento a la denuncia”, recalcó Paloma Sánchez.

“No lo veo como un manejo político, lo veo como una mujer defendiendo a otra mujer y decirle que no está sola”.