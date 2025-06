La Jumapam realizó un paro técnico el fin de semana por las lluvias en Mazatlán

Por las fuertes lluvias que cayeron el pasado fin de semana se realizó un paro técnico de dos horas para que la turbiedad del agua no llegara a los domicilios y no dañe los equipos de la paramunicipal, pero cualquier precipitación pluvial es benéfica por lo menor para aminorar el calor, expresó el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge González Naranjo.

”De hecho tuvimos un paro técnico, no duró mucho, duró dos horas, en el mismo día se empezó a restablecer el servicio, eso lo hacemos para prevenir, para que no llegue la turbiedad a los domicilios y no dañe nuestros equipos”, añadió.

”Hay que recordar que las lluvias benéficas para nosotros (para abastecimiento de agua para la Jumapam) no es tanto en la ciudad, sino en la zona serrana, entonces siempre es bueno cualquier cantidad de lluvia que caiga, siempre va ser bueno de perdida para aminorar el calor”.

Añadió que en estos días también se realizaron trabajos preventivos en Los Zapotes, se dio mantenimiento a la línea de conducción y constantemente se han estado haciendo ese tipo de trabajos en la zona rural para mitigar los efectos del estiaje, pero todavía se sigue llevando agua en pipas a alrededor de 10 comunidades.

”Si, alrededor de 10 comunidades, hay que recordar que a pesar de que nos llueva no es suficiente todavía para mitigar lo que ya tiene años, por eso hay que seguir ahorrando y cuidando el agua”, continuó.

También expresó que cuando se registra alguna interrupción del suministro de agua potable en alguna zona de la ciudad es por trabajos de mantenimiento o reparaciones de emergencia o de interconexión, pero no es que se tenga algún tandeo.

Además, manifestó que actualmente en la zona rural la Jumapam realiza servicio a pozos, a bombas y en la zona urbana se realizan trabajos de reingeniería para hacer más eficiente la conducción del agua.