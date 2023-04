La lucha por la justicia por el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo del 2017, no para todavía, se va seguir la pista del autor intelectual hasta que se haga justicia plena, dijo el director y fundador del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez.

“Desde que mataron a Javier nosotros empezamos a movernos como periódico, empezamos a movernos en dos pistas, una, lo he dicho mucho, pero reiterar, la pista de la lucha por la justicia que no para todavía, hay dos asesinos materiales en la cárcel, uno de ellos está muerto, murió en otro evento”, continuó Bojórquez en la presentación del libro “Javier Valdez. El Bato”, como parte de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2023.

“Pero el asesino intelectual, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y de acuerdo con las investigaciones propias de Ríodoce, el asesino intelectual está preso en los Estados Unidos, bueno, acaba de tener ahí un privilegio de la justicia gringa y está como testigo protegido, pero estamos nosotros luchando por que sea extraditado y sea juzgado en México por el crimen de Javier, Dámaso López Serrano”.

Ante decenas de estudiantes, maestros y público en general añadió que esa pista se ha mantenido durante los casi seis años ya del crimen contra el fundador de Ríodoce y autor de libros como Malayerba y Miss Narco.

“Esta pista nosotros la hemos mantenido durante estos ya casi seis años y ahí la vamos a estirar hasta que se logre el propósito, el objetivo de que se haga justicia plena”, continuó.

“Y la otra pista es y sigue siendo el trabajo periodístico, nosotros hemos dicho siempre que la muerte de Javier no solamente no nos arredró, no solamente no nos hizo declinar en la misión que nos habíamos planteado al fundar Ríodoce sino que ahora teníamos una razón más para seguir haciendo periodismo que habíamos hecho antes de Javier y ahora”.

Precisó que “Javier Valdez. El Bato” es un libro hecho con 60 plumas y su creación surgió el año pasado cuando se estaba pensando qué hacer para conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Javier Valdez y se les ocurrió hacer un libro, ya se había hecho una edición especial en el primer aniversario, pero un poco más sencilla.

“Entonces lo que decidimos fue convocar a amigos, aprovechando que Javier había tenido muchos amigos no solamente en México, sino en buena parte de América latina, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos y lo que hicimos fue convocarlos con la idea de hacer un gran retrato de Javier, en nombre vino después”, recordó Bojórquez.

“Y entonces le hablamos a gente de Estados Unidos, de Nueva York, de El Salvador, de Colombia, de Francia, y obviamente gente de México, de la Ciudad de México, de Culiacán, de Sinaloa y a nosotros nos sorprendió mucho la actitud, la reacción que tenían todos ellos que fueron convocados a escribir sobre Javier, a todos les pareció una idea maravillosa y todos compartieron sus textos de una forma u otra”.

Entre otros puntos manifestó que lo que el reconocimiento público que hizo el director de la Editorial UAS, Juan Carlos Ayala Barrón, al profesor y escritor José Luis Franco Rodríguez, en la inauguración de la FeliUAS fue muy justo porque se dedicó durante muchos años a leer, a compartir.

“Me dio mucho gusto y quiero agradecértelo porque Pepe fue parte de Ríodoce, desde la fundación estuvo con nosotros, cuando él cayó en esta enfermedad Pepe era colaborador de nosotros, estuvimos cerca y después estuvimos muy lejos de él, Cayetano Osuna estuvo en los últimos momentos con Pepe y es algo que también hay que agradecer”, continuó el director de Ríodoce.

“Les comento que nosotros tenemos la biblioteca de Pepe, nos quedamos con esa biblioteca, obviamente con el acuerdo de la familia y estamos pensando hacer una especia de Casa del Libro, Casa de Pepe, una Biblioteca Pública, en fin, a la que los jóvenes, los amigos de Pepe puedan ir y leer y tomarse un café, etcétera, entonces vamos a tratar de avanzar en ese proyecto haber si logramos también apoyos, pero desde Ríodoce queremos hacerle ese homenaje a José Luis Franco Rodríguez”.

Al comentar la obra el catedrático Pedro Brito dijo que le gustó mucho el libro, la lectura porque es un documento muy importante que permite a partir de algunos rasgos biográficos que destaca cada uno de los 60 escritores en sus respectivos textos de lo que significó la vida, el trabajo, la obra de Javier Valdez.

“Y también como que podría pensarse que es la vida, la obra de Javier Valdez una manera de retratar la vida sinaloense, por una parte, la sociedad sinaloense, entre otras cosas, el propio Javier Valdez decía que a ese periodismo valiente le faltaba sociedad, pero en sentido de que no hay correspondencia en una sociedad civil activa, interesada en el tema de la justicia, la democracia, la verdad”, continuó Pedro Brito, entre otros puntos.

“Sino como que se quejaba de que nuestra sociedad era un tanto olvidadiza, escurridiza, le gusta que le digan las cosas, pero no se compromete a resolver problemas, dice, bueno, el periodismo tiene que tener un correlato, el periodista que se atreve a cuestionar, a criticar, a plantear cosas que haya una correspondencia”.