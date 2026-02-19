La mañana de este viernes cerrarán el Malecón por desfile del Día de la Bandera

MAZATLÁN._ Con motivo de la conmemoración del aniversario del Día de la Bandera de México, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa que la mañana de este viernes se realizará el cierre parcial a la circulación sobre la Avenida del Mar.

Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, señaló que el cierre abarcará desde la Calle México y Paseo Claussen hasta la Avenida Insurgentes, en el carril de sur a norte, tramo por donde desfilarán 88 escoltas de distintos planteles educativos, con la participación de aproximadamente 880 alumnos y 100 docentes.

El desfile conmemorativo está programado para iniciar en punto de las 9:00 horas, por lo que será necesario despejar la circulación a partir de las 4:00 de la mañana en el punto señalado, a fin de permitir la instalación y logística del contingente.

La autoridad vial exhorta a la ciudadanía que transita por la zona a tomar vías alternas como Prolongación Teniente Azueta, continuar por Cruz Lizárraga o utilizar la Avenida Ejército Mexicano; asimismo, se reitera el llamado a conducir con precaución para evitar situaciones de riesgo.