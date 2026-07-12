$!La mejor política se construye junto a los sinaloenses, señala Graciela Domínguez

“La verdadera política de transformación se hace a partir de los sentimientos de la gente. Todos tenemos mucho que proponer y aportar”, así agradeció la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, en el diálogo abierto.

MAZATLÁN._ Calle por calle y casa por casa, Graciela Domínguez abarca todo Sinaloa. Este domingo en Mazatlán abrió el diálogo en la colonia Francisco Villa, en un encuentro con el pueblo, en la Asamblea Informativa que se convirtió en una auténtica fiesta popular.

Mi compromiso es con ustedes y con el pueblo de Sinaloa, dijo Graciela Domínguez, un compromiso “para encabezar los esfuerzos como coordinadora de la transformación en Sinaloa, porque somos humanismo, somos pueblo, somos izquierda de siempre, somos los sentimientos del pueblo, somos moralización de la política”.

A través de un comunicado, se informó que Graciela Domínguez llamó a todos los sinaloenses que se han venido sumando en sus asambleas informativas, vamos todos: Maestras y maestros, trabajadores de la salud, jóvenes, estudiantes, pescadores, agricultores, ganaderos, empresarias, pueblos originarios, profesionistas, comerciantes, tianguistas, activistas y promotores de la cultura, deportistas, población de la diversidad sexual y de género, mujeres que luchamos para consolidar nuestros derechos, hombres y mujeres bondadosas.”

Pidió a todos pronunciarse en apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldar su política humanista y firme para defender al País.