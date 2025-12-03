$!La Noria pide apoyo turístico y mejoras en carretera ante baja de visitantes

MAZATLÁN._ Pobladores de La Noria piden que no los dejen solos y se manden cruceristas al poblado para mantener las fuentes de empleo. También solicitan a las autoridades que mejoren la carretera, previo al periodo vacacional. Para los próximos días, preparan una verbena decembrina, ya que aseguran que la zona rural es tranquila al igual que Mazatlán. “La Noria está tranquila, nada que ver de las noticias negativas, hay seguridad, pero casos muy alejados nos han dañado en la imagen”, señaló Mario Octavio Salas Rivera, síndico de La Noria. “Pueden venir el día que quieran, está bien para recibirlos y les hacemos una invitación porque vamos a inaugurar un arbolito y el Comité está preparando eventos para que disfruten los fines de semana retomando los tianguis de fines de semana”.

Agregó que además de pedir que La Noria sea incluído en el itinerario de quienes manejan grupos de turismo extranjero, como los de cruceros o de otro tipo, solicitaron al Municipio que arreglen la carretera porque está en malas condiciones, llena de basura, donde arrojan animales muertos, escombros y todo tipo de desechos. “Falta que nos ayuden a crearles confianza y se dejen venir. Pero también les hago una petición a los gobiernos del Estado y Municipio de que, ya nos mandaron la desbaradora, pero la carretera está muy dañada y es lo que nos pide el turismo para mejorar la imagen del acceso principal”. El síndico lamentó que ante la baja de visitantes, las nuevas generaciones han tenido que emigrar en busca de trabajo al tener que recortarse las fuentes de empleos, durante el último año en que la ola de inseguridad golpea a la entidad. Tras un recorrido realizado por Noroeste en la sindicatura, se constató de un trayecto tranquilo, pero con algunos restaurantes y negocios cerrados, además del mal estado y basura que presenta el único acceso principal carretero que conduce al Pueblo Señorial como uno de los principales atractivos rurales de Mazatlán.

Aureliano Reátiga Aispuro, restaurantero, externó que a pesar de la baja actividad comercial que se registra en La Noria, no pierde la esperanza de que la recuperación sea pronta. “Queremos que esto se reactive, porque seguimos teniendo un pueblo tranquilo, un pueblo bonito, un pueblo limpio, un pueblo con buena comida, buena gastronomía, buena artesanía. Y pues es lo que tratamos de darle a conocer al turista local de Mazatlán, al nacional, al extranjero”, dijo. Incluso, agregó que hay indicios de mejorar, así que invitó a los mazatlecos y al visitante internacional que llega al puerto que se den una vuelta a conocer del corredor turístico y comercial del poblado.

Reátiga Aispuro reiteró que se puede recorrer La Noria y que eso les ayudaría a mantener la economía de la población. “Porque sería un apoyo para la economía de La Noria y desde que un servidor se vino a La Noria a abrir el restaurante, seis, siete años, pues seguimos estando tranquilos y eso es lo que les puedo decir”. Admitió que los riesgos de que ocurra un hecho lo tienen todas las ciudades, todos los estados y todos los países.

“Incluso la gente que vive en San Diego, en Los Ángeles, en Seattle, en Canadá, dicen que allá también pasan cosas, pero aisladas y les digo que en realidad yo vivo aquí y La Noria está tranquila y con nuevos proyectos para enriquecer la oferta turística”, reiteró. Pero, mientras se restablece la normalidad en la entidad, en Mazatlán, comentó que hay restaurantes del corredor de La Noria que han modificado sus horarios, para reducir la nómina y los costos operativos, pero siguen firmes y resilentes.