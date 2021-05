$!‘La Patria está en peligro’, alerta desde Mazatlán la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota

“Hay voces, inclusive, que no son parte de estos partidos, como lo es Porfirio Muñoz Ledo, que ha hecho un llamado muy reciente a la defensa de la Constitución, a la legalidad y a la democracia, estas preocupaciones que hemos externado muchos de nosotros, se han estado expresando cada vez más, por liderazgos como el que acabo de mencionar”, declara.

“La Patria está en peligro”, advierte Josefina Vázquez Mota, senadora de la República y ex candidata a la Presidencia de México por el PAN en 2012.

“Pero ante a los desafíos que hoy estábamos enfrentando, la decisión final es que teníamos que hacerlo juntos, para que, lejos de enfrentarnos entre nosotros, presentar una agenda de propuestas, de unidad, que convocara al mayor número de ciudadanos y ciudadanas este mes de junio, que, reitero, es la elección más importante para los próximos 50 años para la vida de nuestro País”, recalca.

Vázquez Mota llegó a Mazatlán a apoyar la campaña de Mario Zamora Gastélum, candidato al Gobierno de Sinaloa, de la alianza Va por Sinaloa, y a todos los candidatos de esa alianza.

Lo ha hecho, comenta, a lo largo del País, en todos los estados donde habrá elecciones para renovar a los gobiernos estatales y locales, ya los congresos y locales federal.

Llama a los ciudadanos a acudir a las urnas el 6 de junio, a votar por todos, pero, sobre todo, para lograr contrapesos en el Congreso de la Unión, con la renovación de los diputados federales.

“Para nosotros es fundamental tener contrapesos y uno que nos urge, es en el Congreso, por eso hago un llamado a todos y a todas a venir a votar el 6 de junio, el camino es venir a votar, mucho de lo que estamos viviendo lastima la vida democrática y de libertades en el País”, expresa.

“En ningún lado es bueno que se tenga un poder concentrado... es fundamental escuchar otras voces, y no solamente terminemos enamorados de nuestra propia voz, creyendo que es la única o la más poderosa”.

En ningún momento menciona el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador o hace alusiones directas a los candidatos de Morena- PAS, pero sí llama a vencer el abstencionismo para salvaguardar la democracia, que se logra con contrapesos y fortaleza institucional.

Se necesita, reitera, más diputados y diputadas federales de otras fuerzas políticas, que en los estados el voto sea muy razonado.

“Ya tenemos una valoración los ciudadanos de lo que hemos vivido en estos años, y una valoración también de cuando ha habido buenos gobiernos, los gobiernos de calidad son indispensables para que la vida de los ciudadanos sea también de calidad y de eso se trata el 6 de junio, de los próximos 50 años de nuestras vidas y la vida del País”, dice.

LE FASCINA CÓMO LUCE HOY MAZATLÁN

En entrevista a la orilla del mar, en la terraza de un hotel, se dice enamorada de Mazatlán, maravillada de los cambios que ha tenido en los últimos años, como un ejemplo de los resultados que puede dar un trabajo mano a mano como el que hicieron el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, y el Presidente Municipal, Fernando Pucheta Sánchez, quien nuevamente es candidato a la Alcaldía.

Mientras se escucha la banda de música sinaloense y el restaurante se llena poco a poco de turistas, señala que está impactada del centro turístico en que se convirtió, por la belleza del Centro Histórico, de la ciclovía, del malecón y la iluminación.

“Estoy muy enamorada de Mazatlán y cuando habló con alguien, le recomiendo que Mazatlán es un lugar al que no hay que dejar de visitar”, expresa.

Vázquez Mota está convencida de que, en Sinaloa, la mejor propuesta es Mario Zamora, también conoce de tiempo atrás a algunos de los candidatos y en ellos ve experiencia, compromiso, trayectoria y una ciudadanía más exigente, lo que es afortunado para que se cumpla a carta cabal lo que se firmó.

Como economista, señala que ve bien y vigentes las propuestas de Mario Zamora en esa área, además de que está comprometido a fortalecer la certeza jurídica, el que se trabaje con reglas claras que no se cambien repentinamente, sin que los actores estén enterados.

COMPROMISO CON NIÑAS Y NIÑOS

Vázquez Mota celebró que durante la última sesión del Senado se haya votado por unanimidad a favor de que el crimen de abuso a los niños y niñas no prescriba, porque a los 3, 5, 10 años no pueden denunciar, y cuando lo hacen, no les creen.

Además, hacer un registro de los depredadores sexuales en los congresos locales, para que cuando alguien pida un empleo con niños, niñas y adolescentes se sepa que no tienen antecedentes de depredación sexual.

“Hablar de 5 millones de niños y niñas víctimas del crimen de violencia sexual, es hablar de más de la población de algunos países del mundo, que se comete, más del 90 por ciento, que la niña y el niño conoce, confía y ama, estamos hablando de que sucede en el metro cuadrado donde viven los niños y las niñas, y que ha crecido durante la pandemia”, declara.

Desde la Comisión de los Derechos de la Niñez en el Senado, dice, se ha trabajado para reconocer, primero, que son sujetos que tienen derechos, un interés superior, reconocer que existen los crímenes, colaborar todos para que eso se detenga, romper el silencio y la impunidad.