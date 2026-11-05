La paz no solo se construye combatiendo la violencia, sino evitando que armas lleguen a comunidades: Torruco

La paz no se construye solamente combatiendo la violencia, sino también evitando que las armas se encuentren en las comunidades, por ello se impulsa el Programa de Desarme Voluntario en todo el País, manifestó el Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza.

En su mensaje en las Jornadas de Paz y la Campaña de Desarme Voluntario que se realizó este jueves en la cancha de fútbol de la Colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, agregó ante decenas de asistentes que pocas decisiones expresan con tanta claridad la virtud de una sociedad como aquella de renunciar voluntariamente a un instrumento de violencia para privar de la vida.

Recalcó que bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, México avanza mediante una Estrategia Nacional de Seguridad sustentada en cuatro ejes fundamentales, el primer es la Atención a las Causas, el segundo es la Consolidación de la Guardia Nacional, el tercero la Inteligencia y la Investigación y sobre todo la Coordinación entre las instituciones de seguridad.

“En cuanto al primer eje, en Atención a las Causas, tenemos una convicción clara: la paz no se construye solamente combatiendo la violencia, sino se hace evitando que (las armas) se encuentren en un lugar de nuestras comunidades, por eso impulsamos el Programa de Desarme Voluntario mediante el cual la ciudadanía ha entregado más de 378 mil armas de fuego en todo el País”, recalcó Torruco Garza.

“Solamente aquí en Mazatlán se han entregado 10 mil armas de fuego, miles de riesgos han sido retirados de nuestros hogares, miles de oportunidades para evitar tragedias y proteger nuestras vidas”.

En el evento que también fue presidido por la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, entre otras autoridades civiles y militares, expresó que por parte de las instituciones de seguridad, mediante la inteligencia, la investigación y los operativos coordinados contra grupos delincuenciales se han asegurado alrededor de 40 mil armas de fuego.

“Son dos responsabilidades complementarias por parte del Estado Mexicano: combatir a quienes ejercen la violencia, pero también prevenir que las armas arrebaten la vida de nuestros vecinos y sobre todo de los hombres inocentes y las mujeres inocentes”.

Dijo que se sabe también que muchas armas provienen del tráfico ilícito y que la posesión no autorizada de armamento es de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas, sin embargo, mediante el desarme voluntario pueden entregarlos anónimamente sin interrogación y sobre todo para que la puedan intercambiar por una remuneración económica.

“Aquí en Mazatlán estamos haciendo estas Jornadas de Paz con instituciones del Estado Mexicano, con miembros también de las Fuerzas Armadas; la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sobre todo la coordinación de las vecinas y los vecinos”, expresó.

Recalcó que las Jornadas de Paz se realizan por instrucción de la Presidenta de la República para ir directamente a los hogares, de casa en casa y de corazón en corazón para atender a las familias.

“Para atender directamente a ustedes, las vecinas y los vecinos y de manera directa podamos ayudar a solucionar cualquier tipo de problemática”.

Dijo que estar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un honor, sobre todo en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, porque es el lado humano y social que está atendiendo directamente las causas de la violencia, un eje fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Gracias a los esfuerzos de este gran operativo se han hecho a un lado de las casas 478 mil artefactos y se han destruido.

“Si ustedes conocen a una vecina, a un vecino, a una amiga, a un amigo que tenga un arma de fuego en casa pueden venir aquí de manera anónima, venir al stand de Desarme Voluntario, entregan esas armas, no se les cuestiona nada, se les da una remuneración económica a cambio”, continuó.

“Y sobre todo ustedes se dan la paz de que esa arma no generará violencia, no provocará ninguna muerte, ni una desgracia y que esa desgracia puede cambiarle la vida a nuestros jóvenes, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras familias aquí en Sinaloa”.

Durante el recorrido por los diferentes stands de información y servicios, las autoridades presenciaron la entrega voluntaria de un arma de fuego larga y la destrucción de la misma por parte de personal del Ejército Mexicano y al donante se le dio a cambio 32 mil 960 pesos.