La pesca del camarón, un sector desordenado porque sigue fallando la vigilancia: Canainpesca

La pesca del camarón necesita cimentarse en tres pilares, la investigación de lo que se puede pescar, dónde, cuándo, cómo y cuántos pueden hacerlo, pero ocupa ordenamiento y vigilancia, indicó Miller Alexander Longoria, líder nacional de Canainpesca; y a la fecha ninguno de los tres pilares está funcionando al 100 por ciento y obviamente el que más deficiencias registra es la inspección y vigilancia.

Se refirió a la oportunidad que se tendrá este miércoles para decidir por las mejores fechas para levantar la veda del camarón y que se haga ordenadamente como les prometió en un primer encuentro.

“El IMIPAS tendrá los estudios que deba presentar y en un sentido colegiado debemos de tomar las decisiones correctas y vemos mucha voluntad del comisionado de que las cosas se hagan con orden y volverlas al orden, pues parte del desorden es por las fechas que a presión se han venido manejando desde hace tiempo”.

El presidente de la Cámara Nacional de la industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), quien se encuentra en Mazatlán para participar en la reunión del Comité de manejo y ordenamiento de la pesquería del camarón del Océano Pacífico, reiteró que el sector enfrenta bastantes problemas.

“Está desordenado con muchos problemas que enfrentamos por la falta de aplicación de la Ley y con este comisionado vemos ganas de resolverlos y nosotros estamos animados”.

Dijo confiar que al poco tiempo al frente, el nuevo comisionado ha mostrado interés a los problemas de ordenamiento que enfrentan las diversas pesquerías del país.

“Necesitamos inspección e investigación, ordenamiento como los tres pilares de la pesca y eso nos está ofreciendo”.

Longoria citó que el Gobierno federal es el facultado para generar las condiciones y al sector productivo le toca esforzarse a través de las empresas en cumplir con la Ley, además de gestionar y apoyar al Gobierno federal para que la actividad pueda ordenarse y sea rentable.

Expuso que en lo general, los mismos problemas de falta de ordenamiento y vigilancia enfrentan el resto de las pesquerías del país, luego de que en el sexenio anterior se redujo el presupuesto para estos renglones, además del incentivo en el diesel marino y en financiamientos.