$!La Plazuela Machado amanece con malos olores por desechos

Con pestilente olor a basura y desechos de restaurantes amanece la Plazuela Machado en el Centro Histórico de Mazatlán este lunes en día de crucero. La ruta que debería amanecer desde temprano barrida y limpia para recibir a los cruceristas de este lunes de la semana carnavalera, hasta las 8:00 horas permanecía con olores a desechos de alimentos regados entre el cruce de la calle Carnaval y Constitución. El camión recolector de la basura recogió lo del bote de basura acumulado del domingo anterior muy concurrido, pero dejó a su paso el tiradero de desechos de alimentos putrefactos regados por esta histórica turística, se quejaron vecinos de los alrededores.





Desde la terminal marítima de cruceros hay una línea azúl segura y que debe estar en buen estado para la hora en que bajan los pasajeros del navío internacional Navigator of the Seas, señalaron. “Será porque es lunes o porque hubo algún problema técnico, pero una persona de aseo y limpia si llegó y barrió, pero la pestilencia de lo derramado en líquidos y desechos ahí quedaron embarrados y oliendo terrible”, narraron vecinos del Centro Histórico que prefieren no dar nombres porque luego los visitan y temen represalias del Ayuntamiento. De hecho, agregaron que esto es muy común, porque el personal que limpia no es suficiente, deben lavar con líquidos especiales que disipen el olor a podrido de los desechos, porque además huele a drenaje constantemente. “Tienen equipo, pero no lo hacen bien, hasta que uno les está insistiendo que huele feo y tenemos las visitas de los cruceros”, expresaron molestos.