$!La Plazuela Machado amanece con malos olores por desechos

Con pestilente olor a basura y desechos de restaurantes amanece la Plazuela Machado en el Centro Histórico de Mazatlán este lunes en día de crucero.
La ruta que debería amanecer desde temprano barrida y limpia para recibir a los cruceristas de este lunes de la semana carnavalera, hasta las 8:00 horas permanecía con olores a desechos de alimentos regados entre el cruce de la calle Carnaval y Constitución.
El camión recolector de la basura recogió lo del bote de basura acumulado del domingo anterior muy concurrido, pero dejó a su paso el tiradero de desechos de alimentos putrefactos regados por esta histórica turística, se quejaron vecinos de los alrededores.
Desde la terminal marítima de cruceros hay una línea azúl segura y que debe estar en buen estado para la hora en que bajan los pasajeros del navío internacional Navigator of the Seas, señalaron.
“Será porque es lunes o porque hubo algún problema técnico, pero una persona de aseo y limpia si llegó y barrió, pero la pestilencia de lo derramado en líquidos y desechos ahí quedaron embarrados y oliendo terrible”, narraron vecinos del Centro Histórico que prefieren no dar nombres porque luego los visitan y temen represalias del Ayuntamiento.
De hecho, agregaron que esto es muy común, porque el personal que limpia no es suficiente, deben lavar con líquidos especiales que disipen el olor a podrido de los desechos, porque además huele a drenaje constantemente.
“Tienen equipo, pero no lo hacen bien, hasta que uno les está insistiendo que huele feo y tenemos las visitas de los cruceros”, expresaron molestos.
Mientras tanto los primeros grupos de excursionistas, extranjeros y nacionales pasan tapándose la nariz por la Plazuela Machado, en donde se encuentra el corazón cultural de Mazatlán, y dónde en cuatro días se llenará de puestos ambulantes y de comensales porque el carnaval de 2026 “Arriba la Tambora” está a punto de arrancar del jueves 12 de febrero al martes 19 de febrero.
La denuncia la hicieron porque aseguran no es la primera vez que amanece así, incluso es cada sábado, domingo y lunes, porque se entiende son los mejores días en que la actividad comercial de la zona repunta, así que piden sea mucho más temprano cuando lleguen a limpiar muy bien.