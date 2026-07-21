La Presa Picachos rebasa el 100% de su capacidad e inicia vertimiento sobre cortina

La Presa Picachos, ubicada entre Mazatlán y Concordia, se encuentra por arriba del 100 por ciento de su capacidad y comienza a verter el agua sobre la cortina.

Ante esta situación, llaman a la población, sobre todo quienes viven en comunidades aledañas al Río Presidio, a estar atentas a los avisos.

Tal y como lo estimó el coordinador de Protección civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna, el almacenamiento de la presa ya se encontraba arriba del 96 por ciento de su capacidad y que en breve empezarían a verter el excedente de agua.

De hecho, a través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil publicó un video de la dimensión del concentrado de agua que las últimas lluvias en la sierra han vertido en la Presa Picachos.

La cortina de cemento de la presa se observa superada arriba del 100 por ciento , y se está redirigiendo por el cauce natural del Río Presidio para que llegue a la costa del Pacífico.

“Presa Picachos en este momento vertiendo por la cortina”, señala el escrito en el video publicado.

Por la misma situación, se habría girado instrucción de prevención para los autoridades de las sindicaturas y comisarías de las poblaciones aledañas en ambos márgenes del Río Presidio para salvaguardar la vida de las comunidades y animales de cría.

Explicó que con la creciente del Río Presidio, hay zonas mayormente vulnerables a las inundaciones, principalmente las partes bajas.