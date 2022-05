$!La Reforma Curricular y Educativa en México deber ser apegada a la realidad, plantean docentes

“Por primera vez, desde la época de los 30’, cuando gobernaba Lázaro Cárdenas este País, y se declaró en esos años la educación socialista, desde ese tiempo no se declaraba de manera directa y sin tapujos que la educación como tal es un acto político, si ustedes checan el documento, se declara así, directo, sin tapujos, se entiende a la educación como un acto político”, continuó.

Al exponer el tema “El Análisis Político e Ideológico de la Reforma Curricular”, el maestro Fidel Ibarra López, en el evento organizado por Sistema Educativo Valladolid en el Centro Multiversidad, manifestó que en este sistema que se plantea en la actual administración federal no se ha dicho para dónde va la evaluación, pero lo que sí han dicho es que esto va a cambiar, ya no será de la misma forma en que se ha evaluado a la educación básica en el País.

Recalcó que la apuesta es que este proyecto de reforma corresponda al proyecto político nacional del gobierno en turno, declarado así de manera directa, ahora no se va a priorizar en contenidos, lo que se va a priorizar es la parte social en detrimento de contenidos como las ciencias y las matemáticas.

“Hay un componente ideológico muy fuerte en este proyecto de Reforma Curricular, es en la parte que, mayormente preocupa porque en la educación, más allá de ideología, la educación como tal debe orientarse hacia los intereses nacionales del País, no hacia un proyecto de gobierno en turno, los gobiernos vienen y van, pero el País tendría que tener un proyecto de desarrollo para el mediano y largo plazo, eso es lo que preocupa”, reiteró.

“Este proyecto de reforma curricular se está planteando de ayer para hoy y no de hoy para mañana”.

El maestro Bernardo Trimiño, al exponer sobre el “Análisis del Componente Pedagógico y Didáctico de la Reforma Curricular”, enfatizó que sí se necesita una reforma curricular en México.

“Necesariamente se necesita una Reforma Curricular, igual la educación mundial”, añadió Bernardo Trimiño.

Pero dijo que se debe pensar en qué características deben tener las y los niños del sistema educativo básico y a partir de eso diseñar los planes curriculares y no al revés.

Mientras que el maestro Fernando Torres Colio, recalcó que la Reforma a la Educación Básica es Bienvenida.

“Para nosotros, como bien lo dice Trimiño, para nosotros es bienvenida porque estamos de acuerdo en que ya hacía falta una Reforma Curricular de esta naturaleza, pero no sin los epítetos ni la forma como se expresó en su momento nuestro amigo Max Arriaga, porque no era la manera correcta de descalificar lo que anteriormente ya se había hecho y que muchos de nosotros estuvimos informados”, añadió Torres Colio.

“Para nosotros esta reforma educativa deja más preguntas, dudas que respuestas, ¿por qué razón?, por la sencilla razón de que ahorita los muchachos alumnos normalistas que están yendo a las escuelas primarias se encuentran con la novedad de que tienen que trabajar con tres tipos de planes y programas, trabajan el plan 1911, trabajan el plan 1918 y ahora se van a enfrentar con la problemática del mapa curricular del 2022, que aclaro, no es lo que aparenta ser lo que tenemos aquí a la mano”.

Torres Colio también dijo que en la Reforma Curricular que se plantea en el actual Gobierno federal está presente el tinte político, y en el momento en que se dé la información de los docentes deben hablar y no se deben quedar callados en lo que es la malla curricular, se necesita analizarlo porque una cosa es que quienes lo proponen lo hacen en el escritorio y otra es lo que ya se vive en la realidad con los alumnos en las escuelas y los propios contextos.

“Es el momento que necesitamos aprovechar esa ocasión para no quedar con nada, no guardar nada en nuestro ronco pecho y decirles la realidad, y repito, como dice Trimiño, nosotros estamos de acuerdo en que es necesario una Reforma Curricular, estamos de acuerdo, pero no en los términos como se está planteando esta reforma y como se pretenden especificar los tiempos para la información de lo que es el mapa curricular de esta reforma”, reiteró.