La seguridad es el gran reto que se tiene en el país: Obispo de la Diócesis de Mazatlán

Ante la serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos en diferentes estados de la República Mexicana tras el abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, manifestó que la seguridad es el gran reto en casi todo el país.

“De hecho el estado de Jalisco vive una situación difícil desde hace años, donde se va notando el dominio de las personas que están en los grupos delincuenciales, desde hace tiempo se da, por ejemplo en los municipios a veces para hacer un baile público, particulares que lo quieran hacer no piden permiso a la Presidencia, sino van con estas personas a que les den el permiso y tal vez hasta les pagan algo”, añadió Monseñor Espinosa Contreras en entrevista este domingo.

“Entonces sí se va notando por desgracia en Jalisco esa situación y pues es una lástima que se den en algún momento manifestaciones todavía más violentas y también es el gran reto como está casi en todo el país porque vemos desaparecidos aquí, allá y acullá”.

La mañana de este domingo en un operativo de Fuerzas Federales en Tapalpa, en el estado jalisciense, fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que primero en esa entidad y después en varios estados del país, entre ellos Villa Unión, en Mazatlán, se registró una reacción de grupos delictivos que realizaron bloqueos y quemas de vehículos.

En entrevista tras oficiar la misa de las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, agregó que los Estados Unidos dijeron hace algunos años que una gran parte del territorio mexicano estaba dominada por grupos delictivos.

“Los Estados Unidos dijeron hace algunos años que una gran parte del territorio nacional lo dominaban los grupos delincuenciales y parece que en vez de disminuir como que ha ido aumentando”, añadió Monseñor Espinoza Contreras.

También dijo que todos los sacerdotes asignados al municipio de Concordia están trabajando, pero sí ha disminuido hasta en un 90 por ciento la asistencia de feligreses a las parroquias.

“Están trabajando todos, el párroco de Copala, que cubre esa parte de la sierra, me dice que él sigue yendo a los pueblos, que se maneja por la supercarretera que es un poco más segura y que él celebra los domingos, pero que la asistencia se ha reducido a uno grupo como de 10 personas cuando antes iban 80, 100 vamos a decir en un pueblito ahora van 10, se ha reducido al 10 por ciento en algunos pueblos”, reiteró.

“Sin embargo, se sigue yendo y se siguen atendiendo, igualmente toda la zona de Aguacaliente, El Huajote el párroco sigue desempeñando su misión aunque sí se percibe un poco disminución de asistencia, entonces en algunos lugares los padres siguen prestando los servicios, pero con asistencia disminuida”.

Dio a conocer que en las poblaciones grandes se percibe menos la baja de afluencia de las personas a las parroquias, como el sábado que estuvo en El Rosario, al sur de Sinaloa, donde confirmó la presencia de cerca de 200 fieles, se percibe una buena participación de los fieles, pero también el número influye.

“En general en los lugares grandes sigue igual”, subrayó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.