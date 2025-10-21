$!La tradición de la flor de cempasúchil se hace presente en Mazatlán para este Día de Muertos

A poco menos de dos semanas de los festejos del Día de Muertos, la tradición de la flor de cempasúchil se hace presente en Mazatlán con varios viveros que ya comienzan a vender macetas para adornar los futuros altares en casas y escuelas durante el próximo 2 de noviembre. La flor de cempasúchil, junto al pan de muerto, es uno de los símbolos mexicanos más característicos para estás festividades, ya que sus pétalos anaranjados suelen ser muy aromáticos y generalmente se usan para marcar el camino de la almas que vuelven una vez al año a visitar a sus seres queridos.

El señor Abraham Casio, quien viene desde el Estado de México, trabaja sus dos viveros en la ciudad para ofrecer macetas y arreglos de cempasúchil a los mazatlecos que busquen levantar un altar en sus hogares. Mientras cuenta cómo viajan por todo el País para llevar esta flor tan tradicional. “Nosotros venimos de San Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco, Estado de México, ahí es una comunidad que nos dedicamos a la producción de plantas de ornato. En este caso estamos con lo que es el cempasúchil para este tiempo, pero trabajamos la nochebuena, rosales, petunias, belenes, todo tipo de plantas de ornato, ahí las producimos y ahí mismo vendemos”, dijo Abraham Casio.

”Nuestra comunidad es una comunidad floricultora y vende a nivel nacional; tenemos clientes de Monterrey, de Guadalajara, Ciudad Juárez y de diferentes partes de la república, entonces de ahí nos llegan a encargar mucho y vendemos a mayoreo. Y en este caso, nosotros aparte de productores, quisimos venir a vender directamente nuestro producto al cliente final, por eso tenemos la venta de cempasúchil y es lo que les traemos aquí a todos los vecinos de Mazatlán”. A pesar de que las nuevas generaciones han tenido nuevas creencias y festividades, Abraham opina que la tradición del Día de Muertos se mantendrán viva por muchos años más al ser una de las más queridas por los paisanos, ya que en ella se honra a la gente que amamos en vida y hoy ya no están. ”Sí, yo digo que aún se mantiene viva (la tradición) porque lo vemos con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, que ellos están muy arraigados; de hecho desde las escuelas, si se dan cuenta, está muy involucrada la tradición de los altares cada noviembre, y además es una tradición muy bonita, prehispánica, para honrar a nuestros antepasados, familiares, amigos. O al menos para recordarlos”.

Cuenta que a pesar de que apenas van llegando a la ciudad, espera que este año se puedan dar buenas ventas, pues además de vender a gente directamente, también tienen negocios con florerías y puestos de mercados, dónde generalmente la gente acude a buscar la planta. ”Como apenas llegamos, estamos iniciando lo que es venta y esperemos que repunte y que se ponga muy bueno; entonces, vamos a ver qué pasa ahorita en los siguientes días. Tenemos varios clientes de aquí de la Benito Juárez, del Centro, de las colonias aledañas al puerto y clientes que vienen y ya nos compran directo”.