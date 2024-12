La transparencia hoy fue vulnerada: Observatorio Ciudadano

MAZATLÁN._ Como un golpe al proceso de transparencia en Mazatlán calificó Observatorio Ciudadano la aprobación a la derogación de las reformas recién emitidas en los artículos 43 y 92 del Reglamento de Gobierno del Municipio.

Ante la revocación de estas reformas que buscaban transparencia en las actividades de gobierno y una mayor participación ciudadana, Gustavo Enrique Rojo, director Observatorio Ciudadano en Mazatlán, mostró su inconformidad al señalar que este proceso regresará la opacidad que se vivía en gobierno anteriores.

“La transparencia hoy fue vulnerada. Hoy nos quitaron toda transparencia y toda participación ciudadana en temas de trabajo de los regidores. El tema de la apertura que se había plasmado en el reglamento era para conocer el trabajo del regidor y ahora vuelven a ser opacos”, señaló.

Enrique Rojo comentó que las reformas se habían implementado con el objetivo de saber cuándo y qué temas se tratarán en las sesiones realizadas por las comisiones del ayuntamiento.

“El objetivo era conocer todo eso, cuando se iban a reunir y que iban a ver en las sesiones. Llegaban los dictámenes y no sabíamos cómo habían llegado a los acuerdos con esos dictámenes”.

“Al haber participación y vigilancia ciudadana a través de transmisiones en vivo, nos podíamos dar cuenta como realmente estaban autorizando esos dictámenes los regidores y ahora nos volvieron a cerrar la puerta”.

De esta forma, Enrique Rojo destacó que este tipo de acciones dan pie a que se lleven a cabo hechos de corrupción dentro de la actual administración, pues al no haber vigilancia la probabilidad de que esto suceda incrementa.

“La opacidad te da pie a que se propicie la corrupción, porque no nos damos cuenta de nada, porque todo se hace en lo oscurito, si no tenemos vigilancia ciudadana, si no quieren esa vigilancia ciudadana, hay más probabilidad que se den hechos de corrupción”, puntualizó.