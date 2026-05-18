La UAS en el sur de Sinaloa se suma a llamado de recursos extraordinarios a Sheinbaum

Ante la limitación de recursos que arrastran desde hace tiempo, la unidad regional sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa se sumó al llamado que hizo este día la institución en busca de una alianza estratégica con el Gobierno federal para recibir apoyos extraordinarios que aseguran, no han recibido en los últimos tres años.

En rueda de prensa donde se presentaron diferentes puntos, el Vicerrector de la UAS en la zona sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, respaldó el desplegado de la Universidad que pide un auxilio directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la continuidad académica y operativa de la institución.

Señalan que pese al apoyo estatal mediante préstamos, la crisis económica representa un riesgo vigente de suspender las actividades académicas, lo cual generaría cerrar aulas y truncar oportunidades de miles de jóvenes sinaloenses que ven en la educación pública su única oportunidad de transformar su futuro.

Sobre qué tan cercano pueda llegar a ser ese momento donde, debido a la insuficiencia presupuestal, se tengan que detener las actividades escolares, culturales y deportivas, el Vicerrector indicó que las proyecciones financieras marcan que sería el mes de junio, debido a que las administraciones programadas dentro del presupuesto federal y estatal, ya no cubrirían en su totalidad el pago de las quincenas de los trabajadores.

“En abril salimos adelante con un préstamo al cual se tiene que pagar al Gobierno del Estado como una obligación contractual, el cual agradecemos mucho porque fue para los salarios. Sin embargo, ahorita en este mes de mayo, lo que va a ser la segunda quincena, se alcanza pagar, pero con un panorama muy complicado”, dijo Tostado Ramírez.

“Pero ya en el mes de junio, con las proyecciones de administración que ya están programada por parte del gobierno en el subsidio ordinario, no se cumpliría el 100 por ciento el pago de la quincena, y eso colapsaría la institución porque si nos quedamos sin dinero para la quincena, obviamente no se cumplirían pagos de servicios tan necesarios como es la energía eléctrica, agua, etcétera”.

Mencionó que tras los estatus implementados con la reingeniería en el mes de enero, sí han habido resultados positivos en cuestión de ahorro gracias a las aportaciones de los trabajadores y jubilados.

Sin embargo, esperan que este llamado al Gobierno federal sea beneficioso para todas las partes, pues afirma que Sheinbaum Pardo ha reconocido la labor de la institución.

“Si hay confianza en una respuesta. Recientemente tuvimos la visita de la Presidenta de la República tanto aquí en Mazatlán y después en la ciudad de San Ignacio y Culiacán. En el evento público, ella en su discursos manifestaba el reconocimiento a la calidad educativa que oferta la institución, ya que contribuimos en el tejido social a través de la formación de los jóvenes”.

También confío en que podrán trabajar de la mano con la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien reconoció como una egresada de la UAS Mazatlán, que ha mostrado identidad para apoyar a la máxima casa de estudios en el Estado.

“Sí claro. Incluso por ahí en un post ví que nos felicitó a la comunidad universitaria y manifestó esa identidad que tiene con la institución de todos los sinaloenses y de todas las instituciones educativas. Ella ha mostrado esa identidad que tiene con nosotros; hay buena relación y tengo entendido que mantiene comunicación permanente con nuestras autoridades institucionales”.

Reconoció además que actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa inició el año con un déficit de mil 500 millones de pesos, por lo tanto, han tenido que recurrir a medidas como el prescindir de 14 trabajadores en la zona sur, con la entrega de su finiquito. Mientras que a nivel estatal van más de 100 recortes.