La UAS llama a terminar proceso de preinscripción, para que jóvenes no queden fuera

Una recomendación a las y los jóvenes que no han terminado su procedimiento de preinscripción para los niveles medio superior y superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a que lo concluyan para que no queden fuera de esa institución, hizo el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

”La recomendación es que terminen el procedimiento, que quienes no lo terminen para el 16 de abril prácticamente estarán fuera, esas fichas se cancelarán si no terminaron el procedimiento y estarán imposibilitados de ingresar”, expresó Guerra Liera en conferencia de prensa este miércoles en el auditorio de la Torre Académica de la UAS en Mazatlán.

Precisó que hasta las 20:00 horas del martes 6 de abril de un total de 55 mil 565 fichas ofertadas de nivel medio superior, en las que entran las 15 mil 875que fueron reofertadas, han sido tomadas 24 mil 233, lo que quiere decir que hay más de 31 mil fichas disponibles todavía.

Todos los que concluyan el procedimiento de preinscripción en nivel medio superior van a ser aceptados, nada más tienen que tomar su ficha, pagar y seguir con el registro “En el nivel medio superior mantenemos dos medidas importantes, la baja de las de por sí simbólicas inscripciones y colegiaturas en un 50 por ciento y además no presentarán examen Ceneval (del Centro Nacional de Evaluación), en el nivel superior la baja también en el 50 por ciento de estos costos, pero en el nivel superior sí presentarán examen Ceneval de manera virtual”, dijo el rector.

”En el nivel superior de 79 mil 445 fichas ofertadas quedan 44 mil 848, lo cual significa que hay 34 mil 597 fichas asumidas por los interesados y que también va la recomendación que terminen el procedimiento”.

Precisó que en la zona sur del estado en el nivel medio superior de 7 mil 226 fichas ofertadas han sido tomadas 4 mil 38, quedan 3 mil 188 fichas para preparatoria, por lo que hay todavía espacios y hay que estar al pendiente para obtener una de ellas.

”En el nivel superior aquí en la zona sur tenemos de 9 mil 959 fichas, han sido asumidas 6 mil 658, o sea, nos quedan 3 mil 301 fichas, y bueno, pues hay que terminar con este procedimiento”, reiteró.

”De manera general en el estado en nivel medio superior y nivel superior, de 135 mil fichas han sido tomadas cerca de 60 mil, quedan más de 76 mil disponibles y esto nos pone todavía a la Universidad en una disposición de garantizar el ingreso, cabe decir que se cierra este proceso el día 15 de abril para obtener una ficha y realizar el pago, si alguien tiene una ficha y va en una parte del procedimiento, si antes de esa fecha no lo terminan va quedar fuera (en el nivel medio superior o preparatoria)”, subrayó Guerra Liera.

En el nivel superior para registrarse en el Ceneval se tiene hasta el viernes 16 de abril, si no no van a obtener un examen virtual con su nombre, no van a estar incluidos y no van a poder seguir en el sueño de ingresar al nivel superior, por lo que el llamado es a que quienes tiene una ficha de continuidad al procedimiento, envíen la documentación en formato PDF a la Unidad Académica a donde desean ingresar, bajar la guía para el examen en nivel superior y presentar el examen Ceneval en las fechas que les corresponda.

Quienes no realicen su registro antes del 16 de abril no podrán presentar el examen Ceneval que se aplicará de manera virtual desde casa el jueves 20 y viernes 21 de mayo, reiteró el rector de la UAS.