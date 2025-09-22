’La vamos a recibir con la brazos abiertos’: Estrella Palacios ante la visita de Claudia Sheinbaum a Mazatlán

Con la esperanza de que traiga muy buenas noticias para Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez comentó que recibirá a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con los brazos abiertos el próximo sábado 27 de septiembre que haga presencia en la ciudad.

Señaló que la Mandataria estará de visita en Mazatlán para dar un informe acerca de cómo ha avanzado su Gobierno en estos 11 meses, algo que les da mucho gusto, pues Sheinbaum siempre ha visto por Mazatlán en su agenda.

”Aquí la vamos a esperar con mucho gusto; que venga nuestra Presidenta como siempre que viene. En esta ocasión es para dar su informe y la vamos a recibir con los brazos abiertos”, expresó Palacios Domínguez.

”Nos sentimos muy contentos (de que visite Mazatlán) y segura estoy que nos dará muy buenas noticias”, añadió.

Sobre si hay algunos temas que le gustaría tratar o pedir a Sheinbaum Pardo durante su vista, la Alcaldesa externó que esas cuestiones le corresponden al Gobernador Rubén Rocha Moya; sin embargo, estará pendiente ante cualquier opción.

”Bueno, ya lo veríamos ese tema (peticiones), porque eso ya le correspondería al Gobernador”, dijo la Presidenta Municipal, quien también estará presentando su primer informe de actividades el próximo 9 de octubre.