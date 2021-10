Desde el mismo instante de la concepción ya es viable para ser un ser humano y desde ahí se tiene que cuidar, dijo el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Padre Jaime Aguilar Martínez, sobre el tema del aborto.

“El hecho de la discusión más fuerte en este campo es la cuestión si es o no es ser humano, si es o no es persona, si es o no es un niño, una niña, desde la cosmovisión de lo que Dios nos revela en el mismo instante de la concepción desde ese mismo instante ya es viable para ser un ser humano y desde ahí se tiene que cuidar, por eso para la Iglesia siempre va a cuidar eso”, añadió el padre Aguilar Martínez en entrevista.

“Que hay una cuestión con respecto a las situaciones de violación y de otras realidades que son dramáticas, que son terroríficas, que la persona las experimenta con un miedo y pavor tremendo del cual su misma experiencia de libertad la está anulando, esa realidad quiere decir de nueva cuenta para la Iglesia es cómo descubrir los caminitos que nos ayuden a que el corazón del hombre no se endurezca y eso es lo que tiene la Iglesia como una parte para poder orientar”.