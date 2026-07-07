$!La Viña cobijará con albergue a familiares de pacientes del Hospital General de Mazatlán

La asociación cristiana Viña Mazatlán equipó un contenedor albergue-sanador, donde las personas que esperan fuera del Hospital General de Mazatlán puedan bañarse, dormir y comer para recargar energías en su larga espera, de uso totalmente gratuito.
Alejandro Barragán es uno de los pastores de la Viña, quien informó que el contenedor está listo desde enero, pero por la burocracia del municipio y Estado que no liberan el permiso para instalarlo en el camellón central frente al Hospital General tuvieron que buscar al propietario del predio contiguo para instalarlo, provisionalmente, y empezar a brindar el apoyo a las personas que a diario ahí pernoctan en banquetas.
“Originalmente lo íbamos a instalar en el camellón central del Hospital General, habíamos pedido permiso a la Presidenta Municipal pero nunca recibimos una respuesta. El hospital ya sabe y están de acuerdo que estamos ahí y saben que vamos a hacer el proyecto. En su momento mandamos una carta a Gobierno del Estado porque el Municipio nos dijo es que no podemos decidir nada porque esa parte es estatal y ese permiso debe ser estatal. Entonces fuimos con el Estado y nos dijeron lo mismo y nos mandaron con municipio. Es una de las razones por las que no lo hemos instalado, lo íbamos a instalar desde enero, de hecho. No sabemos qué está pasando con los permisos y no queremos como llegar y ponerlo, queremos hacerlo bien. Pero, encontramos al dueño de uno de los terrenos a un lado y él por mientras nos va a dar permiso de instalarlo exactamente a un lado de la entrada de las ambulancias, porque como no recibimos respuesta de ninguno de los gobiernos, como no podemos detener esto, vamos a instalarlo así provisional”, explicó a lo que se están enfrentando para instalar un espacio de ayuda comunitaria.
La Misión Hospital, explicó, nace desde la pandemia, donde vieron que hay mucha gente afuera del Hospital General esperando a familiares y desde esas fechas han estado llevando todos los martes café y comida, la palabra de Dios, consuelo y si alguien necesita un abrazo estar ahí para ellos.
“Este proyecto en específico el contenedor, como le estamos llamando, va a ir directamente instalado a un lado del Hospital General porque uno de nuestros ministerios es la Misión Hospital”, agregó.
Pero, agregó que la necesidad es mucho más grande y va más allá del alimento.
“Entonces, decidimos como asociación ver la manera de tener algo permanente ahí para ayudar a las personas y se nos ocurre esta idea, con la ayuda del arquitecto que tenemos, de instalar un contenedor y adaptarlo para las necesidades que hay”.
Así fue como surgió el proyecto social de darle forma a un contenedor que tenga dentro regaderas, un dormitorio con ocho camas en forma de literas, una pequeña cocina y en la parte de afuera habrá mesas para que la gente pueda sentarse y comer con sombra, todo de uso totalmente gratis para las personas que lo necesiten, detalló Alejandro, quien es hijo de los fundadores de la Viña Cristina.
Para darle mayor uso al contenedor albergue, comentó que decidieron invitar a otras organizaciones civiles que quieran adoptar un día o dos a la semana para llevar ayuda solo es cuestión de coordinarse y que pueda estar con alimentos toda la semana.
“El contenedor va a estar 24/7 y nosotros Viña vamos a estar los martes, pero queremos que sepan que otras asociaciones civiles se unan al proyecto y puedan usar al contender y quieran usar el horario de la mañana de otro día, puedan hacerlo, obviamente firmando un compromiso de uso para limpiar y cuidar las instalaciones, y con todo el gusto del mundo estamos abiertos a que otras personas puedan usarlo para bendecir a la gente que está en el hospital”, explicó sobre la suma de esfuerzos para ayudar a más personas.
Dijo que el contenedor ya está listo y solo hay algunos pequeñas cuestiones de mantenimiento que se le tuvo que dar porque no se ha usado, la instalación del tinaco y que el propietario particular del predio contiguo a la entrada de las ambulancias, les avise que ya pueden colocarlo y abrirlo en menos de un mes.
La Viña Mazatlán es una asociación cristiana que durante 30 años viene realizando trabajo social con diversas actividades en la ciudad, desde los comedores comunitarios, apoyan a refugios de animales, llevan cada martes y jueves alimentos y agua a los pepenadores del basurero y el proyecto que está a un mes de cristalizarse, el contenedor albergue para familiares que cuidan a internos en el Hospital General.