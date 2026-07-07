$!La Viña cobijará con albergue a familiares de pacientes del Hospital General de Mazatlán

La asociación cristiana Viña Mazatlán equipó un contenedor albergue-sanador, donde las personas que esperan fuera del Hospital General de Mazatlán puedan bañarse, dormir y comer para recargar energías en su larga espera, de uso totalmente gratuito.

Alejandro Barragán es uno de los pastores de la Viña, quien informó que el contenedor está listo desde enero, pero por la burocracia del municipio y Estado que no liberan el permiso para instalarlo en el camellón central frente al Hospital General tuvieron que buscar al propietario del predio contiguo para instalarlo, provisionalmente, y empezar a brindar el apoyo a las personas que a diario ahí pernoctan en banquetas.

“Originalmente lo íbamos a instalar en el camellón central del Hospital General, habíamos pedido permiso a la Presidenta Municipal pero nunca recibimos una respuesta. El hospital ya sabe y están de acuerdo que estamos ahí y saben que vamos a hacer el proyecto. En su momento mandamos una carta a Gobierno del Estado porque el Municipio nos dijo es que no podemos decidir nada porque esa parte es estatal y ese permiso debe ser estatal. Entonces fuimos con el Estado y nos dijeron lo mismo y nos mandaron con municipio. Es una de las razones por las que no lo hemos instalado, lo íbamos a instalar desde enero, de hecho. No sabemos qué está pasando con los permisos y no queremos como llegar y ponerlo, queremos hacerlo bien. Pero, encontramos al dueño de uno de los terrenos a un lado y él por mientras nos va a dar permiso de instalarlo exactamente a un lado de la entrada de las ambulancias, porque como no recibimos respuesta de ninguno de los gobiernos, como no podemos detener esto, vamos a instalarlo así provisional”, explicó a lo que se están enfrentando para instalar un espacio de ayuda comunitaria.

La Misión Hospital, explicó, nace desde la pandemia, donde vieron que hay mucha gente afuera del Hospital General esperando a familiares y desde esas fechas han estado llevando todos los martes café y comida, la palabra de Dios, consuelo y si alguien necesita un abrazo estar ahí para ellos.